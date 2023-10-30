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  • Matthew Perry: corpo é liberado para família, mas causa da morte segue em aberto
Luto

Matthew Perry: corpo é liberado para família, mas causa da morte segue em aberto

Relatório médico preliminar indica ‘investigações adicionais pendentes’ para definir causa da morte do ator de 54 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:02

O ator Matthew Perry vai lançar sua autobiografia em breve
O ator Matthew Perry Crédito: Reprodução/Instagram/@mattyperry4
Matthew Perry, o Chandler, de Friends, morreu no último sábado, 28, aos 54 anos. A causa da morte ainda não foi descoberta, mas o Los Angeles County Medical Examiner's Office (órgão semelhante ao IML brasileiro) divulgou informações a respeito de seu caso neste domingo, 29.
Consta nos registros da instituição: "Local da morte: residência"; "Status do corpo: pronto para liberação"; "Status do caso: aberto" e, em relação à causa da morte, permanece em aberto para "investigações adicionais pendentes".
Segundo o site TMZ, a expectativa é de que a divulgação da causa da morte ainda possa levar algumas semanas, incluindo a realização de um exame toxicológico.
A polícia, em princípio, não encontrou indícios de crime no local, e nem a presença de drogas ilícitas - Perry foi viciado em diversas substâncias ao longo da vida.

Família de Matthew Perry

Ainda de acordo com o veículo, o pai de Matthew, John Bennett Perry, e sua mãe, Suzanne Morrison, além de seu padrasto, Keith Morrison, estiveram na casa do ator, visitando o local onde ele morreu.
Posteriormente, a família de Perry enviou um comunicado à imprensa norte-americano, conforme consta na revista People:
"Nós estamos de coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria para o mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês todos significaram muito para ele, e nós agradecemos às demonstrações de amor".
Até o momento ainda não foram divulgadas informações sobre velório ou cerimônias de enterro ou cremação de Matthew Perry.

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