Matthew Perry: corpo é liberado para família, mas causa da morte segue em aberto

O ator Matthew Perry Crédito: Reprodução/Instagram/@mattyperry4

Matthew Perry, o Chandler, de Friends, morreu no último sábado, 28, aos 54 anos. A causa da morte ainda não foi descoberta, mas o Los Angeles County Medical Examiner's Office (órgão semelhante ao IML brasileiro) divulgou informações a respeito de seu caso neste domingo, 29.

Consta nos registros da instituição: "Local da morte: residência"; "Status do corpo: pronto para liberação"; "Status do caso: aberto" e, em relação à causa da morte, permanece em aberto para "investigações adicionais pendentes".

Segundo o site TMZ, a expectativa é de que a divulgação da causa da morte ainda possa levar algumas semanas, incluindo a realização de um exame toxicológico.

A polícia, em princípio, não encontrou indícios de crime no local, e nem a presença de drogas ilícitas - Perry foi viciado em diversas substâncias ao longo da vida.

Família de Matthew Perry

Ainda de acordo com o veículo, o pai de Matthew, John Bennett Perry, e sua mãe, Suzanne Morrison, além de seu padrasto, Keith Morrison, estiveram na casa do ator, visitando o local onde ele morreu.

Posteriormente, a família de Perry enviou um comunicado à imprensa norte-americano, conforme consta na revista People:

"Nós estamos de coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria para o mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês todos significaram muito para ele, e nós agradecemos às demonstrações de amor".