Rachel Sheherazade diz que não tem casa própria por conta do divórcio

Rachel Sheherazade virou assunto nos últimos dias tanto pela expulsão do reality "A Fazenda" quanto pelo fato de ter revelado que não conseguiu comprar sua casa própria, mesmo tendo recebido um alto salário do SBT quando era contratada. Em entrevista a Lucas Selfie nesta sexta (27), a jornalista explicou que o motivo de não ter um imóvel próprio foi o seu divórcio.
De acordo com Rachel, ela e seu então marido estavam casados sob o regime de comunhão de bens. Com a separação, ela teve que abrir mão de 50% dos seus ativos, incluindo a casa que possuía. Após a partilha determinada pela Justiça, o imóvel ficou com o ex de Rachel. Na sequência, a carreira jornalística foi interrompida.
"E o que eu fiquei [do divórcio] foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meu filhos e dessa poupança tenho vivido até hoje, não só para sustentar meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, e do meu irmão George, que é uma pessoa que tem uma doença, que é esclerose múltipla (...) Então, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família", explicou ela.