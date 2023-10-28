Rachel Sheherazade diz que não tem casa própria por conta do divórcio

De acordo com Rachel, ela e seu então marido estavam casados sob o regime de comunhão de bens. Com a separação, ela teve que abrir mão de 50% dos seus ativos, incluindo a casa que possuía. Após a partilha determinada pela Justiça, o imóvel ficou com o ex de Rachel. Na sequência, a carreira jornalística foi interrompida.

"E o que eu fiquei [do divórcio] foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meu filhos e dessa poupança tenho vivido até hoje, não só para sustentar meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, e do meu irmão George, que é uma pessoa que tem uma doença, que é esclerose múltipla (...) Então, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família", explicou ela.