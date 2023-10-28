Vitão descobre que não é o pai da filha de Suelen Gervásio

O cantor Vitão anuncia que não é o pai da filha de Suelen Gervásio Crédito: Reprodução/Instagram

Vitão não é o pai da filha da modelo Suelen Gervásio. O cantor foi às redes sociais, nesta sexta (27), informar que fez o teste de DNA e o resultado para paternidade da filha da irmã de Rafael Zulu foi negativo.

No vídeo, Vitão pede para que seu nome não seja mais associado ao da criança. "Estou fazendo esse vídeo para esclarecer e colocar um ponto final nessa história que vem permeando minha vida nos últimos meses envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo veio ontem", declarou o cantor no Instagram.

"Eu não tenho a paternidade dessa criança e peço desde já que parem de envolver essa criança com meu nome e de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascer", comentou.

Na sequência, o cantor pediu para que não ataquem Suelen. "Peço compaixão, amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente, porque tudo respinga nessa criança".

?ATENÇÃO: Vitão anuncia que realizou o teste de DNA e confirmou que ele não é pai da filha de Suelen Gervásio, cujo ele ajudou financeiramente durante toda a gestação. pic.twitter.com/JM1LXXkVyZ — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 27, 2023

SUPOSTO PAI SE PRONUNCIA