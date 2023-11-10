Lúcia Veríssimo diz que morte de Gal Costa foi injusta e houve "profanação", veja

A morte de Gal Costa completou um ano na última quinta-feira, 9. Na data, Lúcia Veríssimo, ex-companheira de longa data da cantora, publicou um vídeo sobre a falta de Gal.
Ao falar sobre perdas, a atriz mencionou que havia injustiça na morte da artista. “Tem perdas que nos afirmam que essa dor não é merecida. No nosso íntimo, existe algo que nos diz que foi injusto”, disse. “Essa inexistência dela pôs tudo fora da ordem”.
Para Lúcia, a morte de Gal “foi um desrespeito a algo sagrado”. “Uma profanação a quem foi a vida inteira lindamente sagrada...e profana”, finalizou.