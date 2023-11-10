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"Luto pelos cachos"

Harry Styles raspa os cabelos e deixa fãs inconsoláveis nas redes sociais

Ator e cantor foi flagrado em show ostentando novo visual, que gerou reações diversas na internet; teoria da conspiração alega que artista é calvo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 10:59

Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual
Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual Crédito: Reprodução/X
A internet está em luto pelos cabelos de Harry Styles. Quer dizer, ao menos os fãs dele estão. O ator e cantor foi flagrado em um show com a cabeça raspada, o que deixou o fan-dom do artista em choque - visto que ele já chegou a deixar as madeixas no meio das costas. Um vídeo dele de cabeça quase lisa foi divulgado pelo site de celebridades TMZ.
Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual. Conhecido também pelo fashionismo, ele provocou surpresa ao abrir mão dos cachos - quase uma marca registrada do artista. As reações foram diversas.
“Hoje um fandom inteiro está em luto pelos cachos de Harry Styles”, escreveu um perfil de fã no X (finado Twitter), sem identificação clara.
Outros fizeram tributos aos antigos penteados do ator. “Sextou com ‘s’ de saudade”, escreveu outra conta de fã, esta dedicada a Harry e ao ex-colega de One Direction, Zayn Malik.
Alguns atacaram a novidade com mais humor...
Enquanto teve gente que fez até enterro para os cabelos do ídolo - mas só de brincadeirinha.

HARRY STYLES É CALVO? 

O corte do cabelo vem na esteira de uma teoria da conspiração que circula há tempos nas redes sociais - às vezes em tom de deboche, às vezes com uma cara mais séria. De acordo com ela, Harry esconderia a condição debaixo de perucas tão perfeitas que passariam quase despercebidas.

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