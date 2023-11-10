Harry Styles raspa os cabelos e deixa fãs inconsoláveis nas redes sociais

Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual Crédito: Reprodução/X

A internet está em luto pelos cabelos de Harry Styles. Quer dizer, ao menos os fãs dele estão. O ator e cantor foi flagrado em um show com a cabeça raspada, o que deixou o fan-dom do artista em choque - visto que ele já chegou a deixar as madeixas no meio das costas. Um vídeo dele de cabeça quase lisa foi divulgado pelo site de celebridades TMZ.

Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual. Conhecido também pelo fashionismo, ele provocou surpresa ao abrir mão dos cachos - quase uma marca registrada do artista. As reações foram diversas.

“Hoje um fandom inteiro está em luto pelos cachos de Harry Styles”, escreveu um perfil de fã no X (finado Twitter), sem identificação clara.

Outros fizeram tributos aos antigos penteados do ator. “Sextou com ‘s’ de saudade”, escreveu outra conta de fã, esta dedicada a Harry e ao ex-colega de One Direction, Zayn Malik.

Sextou com S de saudade graças a Harry Styles pic.twitter.com/I7ttNHDhAl — Ju VAI VER O LOUIS 🃏ᶜʳᶠ (@asitwasmalik) November 10, 2023

Alguns atacaram a novidade com mais humor...

"nossa, oq se passou pela cabeça do harry styles?" cabelo que não foi, né kkkkkkk pic.twitter.com/QcnBKdq3y9 — lua. 🫶🏼 (@tobesozouis) November 9, 2023

Enquanto teve gente que fez até enterro para os cabelos do ídolo - mas só de brincadeirinha.

Pra sempre em nossos corações…. pic.twitter.com/Vs2AYdLYN6 — Harry Styles Brasil (@hstbrasil) November 9, 2023

HARRY STYLES É CALVO?