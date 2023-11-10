Processo contra influenciador Thiago Schutz é suspenso: "Tudo como planejado"

O influenciador Thiago Schutz Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça de São Paulo suspendeu a ação movida contra o influenciador Thiago Schutz, que ficou conhecido como "coach do Campari", acusado de ameaça e violência psicológica pela atriz Lívia La Gatto e pela cantora e sambista Bruna Volpi.

O processo ficará parado pelos próximos dois anos, mas poderá ser reaberto em caso de Schutz cometer um novo crime. A decisão foi celebrada por ele nas redes sociais, que agradeceu seus advogados pelo empenho. "Tudo como o planejado", disse.

Já o advogado de Lívia afirma que vai recorrer da decisão. O influenciador também é obrigado a comparecer bimestralmente pelos próximos 24 meses a um cartório para assinar sua presença e justificar suas atividades profissionais. E não poderá sair da cidade sem autorização. Caso não cometa uma nova infração, a ação será extinta após o período.

A lei prevê a possibilidade de suspensão do processo em casos de ameaça e violência psicológica. O Ministério Públivo propôs a suspensão logo no início da audiência do dia 9 por videoconferência, e a Justiça concordou. Assim, nenhuma testemunha foi ouvida.

No começo de outubro, a atriz e humorista Lívia La Gatto comemorava o fato de a Justiça ter marcado o julgamento de Schutz para este dia 9 de novembro.

"Embora possa parecer que está demorando [uma resposta da Justiça], não está. Está indo rápido até para casos como este, e encaro isso como uma boa notícia", afirmou Lívia à Folha.

No final de fevereiro, a atriz denunciou à polícia uma ameaça de morte que recebeu de Schutz após publicar vídeos de humor, em que satirizava frases ditas pelo coach.