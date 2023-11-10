Graciele Lacerda rebate críticas após polêmica com família Camargo: "Difamada"

Graciele Lacerda rebate críticas após polêmica com família Camargo Crédito: Reprodução Instagram/@gracielelacerdaoficial

A noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, fez um pronunciamento após polêmica com a família Camargo. No Instagram, ela publicou uma série de vídeos e disse que está sendo difamada após ela ser acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar nora e filha do cantor.

“A minha verdade eu sei, eu sei quem eu sou, a minha essência. E isso ninguém, vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave”, disse a empresária.

🚨VEJA: Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo, se pronuncia após última polêmicas envolvendo seu nome: “Estou sendo difamada, injustiçada e caluniada.”



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Ela ainda disse que “ficar quieta” está sendo muito difícil: “Infelizmente, estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil ter uma sabedoria, estrutura psicológica neste momento.”

Graciele chegou a perder a parceria com a marca de cosméticos Belletonn em meio ao imbróglio envolvendo a influenciadora, a nora e parte da família do sertanejo. O perfil oficial da empresa publicou uma nota oficial no Instagram na quarta-feira, 8, comunicando a suspensão da colaboração.

A reportagem tentou contato com Graciele para comentar a decisão da empresa, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto. O espaço para manifestação segue aberto.

ENTENDA A BRIGA NA FAMÍLIA CAMARGO

A família de Zezé foi lançada ao olho do furacão nas últimas semanas com atritos internos que chegaram a virar disputa judicial. Amabylle Eiroa, nora do cantor, revelou que um perfil falso no Instagram tem difamado parte da família e especula-se que a conta pertença Graciele.

O capítulo mais recente na contenda foi a demissão do caçula de Zezé da área financeira do gerenciamento de carreira do pai, na última terça-feira. Ele é noivo de Amabylle, mas negou que o rompimento tem a ver com a treta.

As irmãs dele, Wanessa e Camilla Carmargo, que vinham mantendo silêncio sobre a história, também se manifestaram nesta quarta-feira, 8. “Somos uma família que se ama muito”, disseram na redes sociais.

A relação de Zezé e Igor estaria desgastada pelo menos desde que Amabylle desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para atacá-la e a outros membros da família. A especulação é de que a conta pertence a Graciele, sobre a qual, supostamente, o perfil tecia apenas elogios.

A revelação da história teria provocado cisões e brigas generalizadas no clã sertanejo. O caso chegou a parar na Justiça, com uma ação movida por Amabylle, que afirma saber que o perfil pertence a “uma pessoa de minha convivência diária”, sem revelar o nome.