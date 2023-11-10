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Ana Maria Braga e Louro Mané fazem passeio de balão em Dubai: ‘Tombou na subida’

A apresentadora e o colega estão em uma viagem nos Emirados Árabes Unidos em celebração aos 24 anos do ‘Mais Você'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 10:30

Ana Maria Braga e Louro Mané estão em uma viagem nos Emirados Árabes Unidos em celebração aos 24 anos do ‘Mais Você'
Ana Maria Braga e Louro Mané estão em uma viagem nos Emirados Árabes Unidos em celebração aos 24 anos do ‘Mais Você' Crédito: Instagram@anamariabragaoficial
Nesta quinta-feira, 9, Ana Maria Braga divulgou com os seus seguidores que fez um passeio de balão com Louro Mané. A apresentadora e o colega estão em uma viagem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em celebração aos 24 anos do Mais Você.
Ana Maria publicou fotos do passeio nas redes sociais e contou que o registro será compartilhado em breve em seu programa na TV Globo. Nas imagens, ela aparece com Louro Mané e cercada de câmeras.
“Eita, minha senhora. Hoje a gente madrugou. Levantamos às 3h da manhã para fazer o passeio de balão no deserto. O balão levanta a quase 900m e, além da vista magnífica, também temos a experiência de conhecer mais sobre falcoaria e apreciar o voo do falcão, que é uma ave muito importante para o pessoal daqui. E spoiler: o balão tombou na subida”, escreveu na legenda.
Na última segunda-feira, 6, ela compartilhou uma foto que divertiu os seguidores, mostrando que estava em um voo de primeira classe a caminho de Dubai com Louro José.
A apresentadora e seu colega estavam no voo da companhia Emirates, cujo serviço foi considerado a melhor experiência primeira classe em 2020 no TripAdvisor. O luxuoso voo conta com suíte privativa, cama horizontal, refeições gourmet e até um “spa de banho”.
“Vou levar o Louro na viagem, a primeira viagem internacional. Isso faz parte das nossas comemorações de 24 anos no ar. E merece esse presente porque a gente conhece gente em lugar tão instigante como esse, um lugar cheio de modernidades e tradições”, disse Ana Maria Braga em seu programa.

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