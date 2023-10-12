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Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES

Jogo americano foi um presente dado por uma moradora de Vila Velha à apresentadora e foi usado no cenário do "Mais Você" desta quinta (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 13:28

Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES
Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay
Ana Maria Braga se mostrou encantada com os presentes recebidos e que fizeram parte do cenário do "Mais Você" (TV Globo) desta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida". Entre uma miniatura de capela com a santa vinda de Curitiba e uma foto de uma Aparecida com o manto coberto com fotos suas, ela apresentou um jogo americano feito em Vila Velha, no Espírito Santo.
"É um jogo americano com o simbolo de Nossa Senhora Aparecida. Quem mandou foi a Adriana e a Ana Paula, artesãs que trabalham com mesa pronta em Vila Velha", disse a apresentadora.
Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES
Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay
Ana maria se mostrou encantada com os detalhes da coroa da santa nos guardanapos. Inclusive, os itens vieram em duas versões. "Uma para o almoço e outra para o jantar. Comida abençoada em todo momento, coisa linda", disse Louro Mané.
Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES
Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay
"Bonita mesmo, obrigada meninas. Parabéns pela arte", disse a apresentadora sobre as peças feitas no Espírito Santo.

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