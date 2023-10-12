Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay

Ana Maria Braga se mostrou encantada com os presentes recebidos e que fizeram parte do cenário do "Mais Você" (TV Globo) desta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida". Entre uma miniatura de capela com a santa vinda de Curitiba e uma foto de uma Aparecida com o manto coberto com fotos suas, ela apresentou um jogo americano feito em Vila Velha, no Espírito Santo.

"É um jogo americano com o simbolo de Nossa Senhora Aparecida. Quem mandou foi a Adriana e a Ana Paula, artesãs que trabalham com mesa pronta em Vila Velha", disse a apresentadora.

Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay

Ana maria se mostrou encantada com os detalhes da coroa da santa nos guardanapos. Inclusive, os itens vieram em duas versões. "Uma para o almoço e outra para o jantar. Comida abençoada em todo momento, coisa linda", disse Louro Mané.

Ana Maria Braga se encanta com jogo de mesa de Nossa Senhora Aparecida feito no ES Crédito: Reprodução/Globoplay