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Ana Maria Braga é batizada no Rio Jordão, em Israel

Apresentadora participou de gesto simbólico onde, segundo a Bíblia, Jesus se batizou; ‘Emoção única’, escreveu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 12:52

Ana Maria Braga é batizada no Rio Jordão, em Israel
Ana Maria Braga é batizada no Rio Jordão, em Israel Crédito: Instagram/@anamariabragaoficial
Ana Maria Braga, que está viajando por Israel, compartilhou um vídeo que emocionou os internautas. No registro, a apresentadora é batizada em Yardenit, no Rio Jordão, cenário de diversas histórias bíblicas como o batismo de Jesus Cristo.
"Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão", escreveu Ana Maria. "Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica".
A segunda parte do registro foi compartilhado na última quarta-feira, 23. A apresentadora lembra que o gesto é simbólico, "mas importante para quem crê". "Emoção única", finalizou.
Ana está em Israel há mais de uma semana e já compartilhou imagens de passeio pela Cidade Antiga de Jerusalém, Tel Aviv e outros pontos turísticos do país. "Experiências únicas", escreveu a apresentadora. "Grata sempre".

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