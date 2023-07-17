Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gloria Pires dá bronca em repórter de Ana Maria Braga após invasão a estúdio; veja vídeo
Deu B.O.

Gloria Pires dá bronca em repórter de Ana Maria Braga após invasão a estúdio; veja vídeo

Ivo Madoglio entrou em set de 'Terra e Paixão' e causou climão. "Não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente", afirmou a atriz
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 15:52

Repórter do Mais Você leva bronca de Gloria Pires ao vivo Crédito: Reprodução/Rede Globo
Repórter do Mais Você (Globo), Ivo Madoglio levou uma bronca de Gloria Pires, ao vivo. Ele resolveu entrar no estúdio de "Terra e Paixão" num curto intervalo entre uma cena e outra e acabou recebendo um puxão de orelha da veterana atriz, que se concentrava para novas gravações ao lado de Cauã Reymond e Tony Ramos.
"Não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão", começou Gloria. Ao perceber um climão, Ana Maria Braga começou a balançar os braços e a pedir que Ivo deixasse os atores sozinhos. "Vem para cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial", emendou do estúdio.
Madoglio ainda tentou fazer render a reportagem ao vivo e deixou Reymond falar. O ator fez um breve comentário sobre o conteúdo da cena e passou a palavra para Tony, que foi mais rápido ainda.
Ao perceber que era melhor deixar o local, Ivo devolveu para Ana Maria Braga poder chamar os comerciais.
Madoglio não publicou em sua rede social qualquer menção ao trabalho que causou o climão na manhã desta segunda (17), mas alguns internautas foram até a última publicação dele em seu perfil. Houve quem tenha elogiado a postura e criticado Gloria e quem achou que ele foi inconveniente.
"Você estava fazendo seu trabalho! E me recuso a acreditar que entraria sem prévia autorização de alguém", defendeu Jamile Costa. "Você mereceu o fora. Muito sem noção. O povo trabalhando e você interrompendo", opinou Marcos Vargas.

Tópicos Relacionados

ana maria braga Glória Pires Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados