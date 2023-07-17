Gloria Pires dá bronca em repórter de Ana Maria Braga após invasão a estúdio; veja vídeo

Repórter do Mais Você (Globo), Ivo Madoglio levou uma bronca de Gloria Pires, ao vivo. Ele resolveu entrar no estúdio de "Terra e Paixão" num curto intervalo entre uma cena e outra e acabou recebendo um puxão de orelha da veterana atriz, que se concentrava para novas gravações ao lado de Cauã Reymond e Tony Ramos.
"Não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão", começou Gloria. Ao perceber um climão, Ana Maria Braga começou a balançar os braços e a pedir que Ivo deixasse os atores sozinhos. "Vem para cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial", emendou do estúdio.
Madoglio ainda tentou fazer render a reportagem ao vivo e deixou Reymond falar. O ator fez um breve comentário sobre o conteúdo da cena e passou a palavra para Tony, que foi mais rápido ainda.
Ao perceber que era melhor deixar o local, Ivo devolveu para Ana Maria Braga poder chamar os comerciais.
Madoglio não publicou em sua rede social qualquer menção ao trabalho que causou o climão na manhã desta segunda (17), mas alguns internautas foram até a última publicação dele em seu perfil. Houve quem tenha elogiado a postura e criticado Gloria e quem achou que ele foi inconveniente.
"Você estava fazendo seu trabalho! E me recuso a acreditar que entraria sem prévia autorização de alguém", defendeu Jamile Costa. "Você mereceu o fora. Muito sem noção. O povo trabalhando e você interrompendo", opinou Marcos Vargas.