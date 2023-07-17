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Melody comemora ter sido citada no SBT como cantora que 'ultrapassou Anitta'

Artista participou do Programa Silvio Santos, exibido neste domingo (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 11:32

Melody comemora ter sido citada no SBT como cantora que 'ultrapassou Anitta'
Melody comemora ter sido citada no SBT como cantora que 'ultrapassou Anitta' Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@melodyoficial3
Durante a sua participação no Programa Silvio Santos (SBT), Melody, 16, celebrou o fato de ser descrita por ter passado Anitta.
A cantora e Naldo, que, recentemente, lançaram "Love Love", estiveram no programa deste domingo (17). Os dois foram ao programa comandado por Patrícia Abravanel para divulgar a parceria entre os dois que tem feito sucesso.
Além de cantar, os dois participaram do jogo das 3 pistas, em que o programa apontou que Melody ultrapassou Anitta. O jogo começou com a primeira pista "cantora", e Naldo afirmou "Beyoncé". Porém, como essa não era a resposta, Patrícia deu sequência dizendo a próxima pista: "brasileira".
Então, Melody afirmou: "Anitta". Com mais um erro, a apresentadora deu sequência e disse: "Cantora brasileira que passou a Anitta". Com a pergunta direcionada a Naldo, ele apontou e disse: "A Melody". Na sequência, Patrícia afirmou que essa era a reposta correta. "A gente entra na sua aqui, né", disse.
Nesse momento, Melody sorri e celebra a resposta que descreve que ela passou Anitta. A cantora também bateu palmas, enquanto a plateia comemorava aos gritos.

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