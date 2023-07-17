Melody comemora ter sido citada no SBT como cantora que 'ultrapassou Anitta' Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@melodyoficial3

Durante a sua participação no Programa Silvio Santos (SBT), Melody, 16, celebrou o fato de ser descrita por ter passado Anitta.

A cantora e Naldo, que, recentemente, lançaram "Love Love", estiveram no programa deste domingo (17). Os dois foram ao programa comandado por Patrícia Abravanel para divulgar a parceria entre os dois que tem feito sucesso.

Além de cantar, os dois participaram do jogo das 3 pistas, em que o programa apontou que Melody ultrapassou Anitta. O jogo começou com a primeira pista "cantora", e Naldo afirmou "Beyoncé". Porém, como essa não era a resposta, Patrícia deu sequência dizendo a próxima pista: "brasileira".

Então, Melody afirmou: "Anitta". Com mais um erro, a apresentadora deu sequência e disse: "Cantora brasileira que passou a Anitta". Com a pergunta direcionada a Naldo, ele apontou e disse: "A Melody". Na sequência, Patrícia afirmou que essa era a reposta correta. "A gente entra na sua aqui, né", disse.

Nesse momento, Melody sorri e celebra a resposta que descreve que ela passou Anitta. A cantora também bateu palmas, enquanto a plateia comemorava aos gritos.