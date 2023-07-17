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João Donato, mestre da bossa nova e da MPB, morre aos 88 anos no Rio

Compositor, pianista e arranjador foi um dos nomes mais importantes da música brasileira, e passeou pela bossa nova, MPB, ritmos latinos e caribenhos. Ele estava internado com pneumonia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 11:03

O compositor João Donato posa para foto em seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, em 2004.
O compositor João Donato posa para foto em seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, em 2004. Crédito: Folhapress/Folhapress
O pianista, arranjador, cantor e compositor João Donato morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do compositor confirmou a informação.
Há cerca de um mês, Donato cancelou sua participação em show em Los Angeles, no Estados Unidos, ao lado da cantora e compositora Joyce Moreno, já por problemas de saúde.
No dia 30 de junho, em seus perfis nas redes sociais, o músico postou que havia ficado internado por 26 dias, mas que, naquele momento estava bem, ao lado do filho, em casa. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta notícia.
João Donato foi um dos principais nomes da bossa nova, parceiro de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros. Ao longo da carreira, de mais de 70 anos, expandiu os limites da MPB ao fundir jazz, samba e outros ritmos latinos e caribenhos.
João Donato de Oliveira Neto nasceu em 17 de agosto de 1934 em Rio Branco, Acre. Compositor, pianista e arranjador, ele fez a primeira gravação em 1949, aos 15 anos, tocando acordeon, no disco de estreia de Altamiro Carrilho.
Foi o início de mais de 70 anos de carreira, consagrado no País e no exterior, em que fez parcerias com os maiores nomes da bossa nova e também artistas brasileiros como Dorival Caymmi.

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