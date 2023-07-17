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Paralisação

Tom Cruise interrompe gravações de "Missão: Impossível" ao aderir à greve de Hollywood

Locação onde as filmagens aconteciam estava vazia; paralisação foi anunciada na última quinta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 08:52

Tom Cruise na pré-estreia de
Tom Cruise para a pré-estreia da primeira parte de "Missão: Impossível", em julho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Quem já está ansioso para ver a segunda parte de Missão: Impossível - Acerto de Contas talvez tenha que esperar um pouco mais. O astro da saga, Tom Cruise, interrompeu as gravações da parte dois após aderir à greve de atores e roteiristas de Hollywood.
Segundo o portal britânico Daily Mail, a locação onde aconteciam as filmagens, em Longcross Film Studios, no Reino Unido, estava "deserta".
Paralisação
Atores e roteiristas insatisfeitos com as condições de trabalho impostas por Hollywood anunciaram em conjunto na última quinta-feira, 13, uma greve após fracassos em negociações contratuais com os estúdios. Depois de 63 anos, celebridades voltam a apoiar uma grande paralisação, que pode afetar diversas produções audiovisuais.
Dentre as exigências estabelecidas pelo sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), a categoria reivindica direitos como melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).
O sindicato representa 160 mil artistas do cinema e da televisão, e já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, a paralisação foi oficializada.
Maior greve, com atores e roteiristas, em 63 anos
A última vez em que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.
A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e, na ocoasião, obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela internet.

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