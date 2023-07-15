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Ainda este ano

Gwyneth Paltrow vai ganhar documentário sobre julgamento de acidente de esqui

Produzido pela Warner Bros. Discovery, novidade estreia ainda este ano no Reino Unido e na Irlanda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:27

Gwyneth Paltrow reage ao veredito sobre colisão de ski com um senhor de 76 anos
Gwyneth Paltrow reage ao veredito sobre colisão de ski com um senhor de 76 anos Crédito: Reuters/Folhapress
Desde que se envolveu em um acidente de esqui em 2016, a atriz Gwyneth Paltrow tem tido enormes dores de cabeça. O processo polêmico que teve seu fim em maio deste ano, no entanto, vai virar um documentário. O julgamento do caso será remontado pela Warner Bros. Discovery e deve chegar às telas ainda neste ano, sob o título de Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial (Gwyneth vs. Terry: O julgamento do acidente de esqui, em tradução livre).
Quem está responsável pela montagem é a produtora Optomen, que ficou à frente de outros lançamentos parecidos, todos eles parte da franquia Versus. Entre os produtos já disponíveis, estão os documentários Johnny vs. Amber e Kim vs. Kanye.
Gwyneth Paltrow se envolveu em um acidente de esqui em Deer Valley, um complexo hoteleiro nas Montanhas Rochosas do estado de Utah, nos Estados Unidos. O que era para ser um acontecimento traumático virou polêmica quando o outro atingido, Terry Sanderson, alegou ter sofrido graves consequências. Nas palavras dele, a artista "passou com o esqui nas minhas costas".
Pelos ferimentos e por um possível dano cerebral, Sanderson processou a estrela de Hollywood solicitando uma indenização de US$ 3,1 milhões, o que equivale a pouco mais de R$14,8 milhões. Depois de ter seu pedido arquivado, ele diminui a aposta e propôs uma reparação no valor de US$ 300 mil, em torno de R$ 1,5 milhão.
Durante o processo, a defesa de Paltrow alegou interesse do idoso de 76 anos no valor da indenização. No final, o júri acabou declarando a atriz como inocente no processo. Ela ainda teve um pedido movido contra Sanderson deferido e ganhou o valor simbólico de US$ 1.
Em 2020, Gwyneth Paltrow lançou um documentário na Netflix sobre bem-estar e o uso de substâncias psicodélicas. Intitulado Goop Lab, o programa tem apenas uma temporada com seis episódios.

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