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'Oportunidade é um vento': Marlene Mattos manda indireta

Empresária não cita Xuxa na mensagem, mas deixa claro que não concorda com as acusações de ter sido abusiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:09

A empresária Marlene Mattos durante show beneficente
A empresária Marlene Mattos durante show beneficente "Elas Cantam Roberto", sucessos de Roberto Carlos cantados por, entre outras, Jane Duboc, Ana Carolina e Preta Gil, no Tom Brasil, em São Paulo (SP) Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Marlene Mattos estava preferindo o silêncio nos últimos dias por causa do lançamento de "Xuxa, o Documentário", mas nesta sexta-feira (14), ela resolveu postar uma mensagem. A postagem, que falava sobre oportunidade, foi considerada como uma indireta pelos fãs de Xuxa Meneghel. A comadre e ex-diretora da Rainha dos Baixinhos se manifestou em meio a acusações de que teria tido um relacionamento tóxico e abusivo com a apresentadora.
"A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite", escreveu Marlene que não queria falar sobre o documentário antes de ver sua versão final. À reportagem, a empresária disse que vai aguardar a exibição de sua participação, prevista para ir ao ar no dia 10 de agosto, antes de dar sua opinião.
Xuxa e Marlene Mattos se reencontraram após 19 anos nas gravações de "Xuxa, o Documentário", no final do ano passado. Trechos da conversa das duas foram exibidos no Fantástico do último fim de semana e chocaram o público. Na ocasião, a ex-diretora bradou em tom firme: "Acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja", diz Marlene. "A gente tem que agir de forma realística. Você dizer ser uma marionete na minha mão... Eu usava você para fazer outras pessoas de marionete."
Em entrevistas sobre o documentário, Xuxa ainda falou sobre como foi difícil reencontrar Marlene Mattos depois de quase vinte anos sem contato. "[Ela] já chegou de um jeito assim: 'se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente", comentou a apresentadora.

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