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CEO da Disney critica greves de atores e de roteiristas: "Muito perturbador para mim"

Bob Iger afirmou que as categorias não estão sendo ‘realistas’ com as paralisações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 10:47

Disney
Disney Crédito: Shutterstock
Durante uma entrevista a um programa de televisão americano, na manhã de quinta-feira, 13, o CEO da Disney, Bob Iger, disse que os sindicatos de roteiristas e atores que estão em greve em Hollywood não estão sendo "realistas" com suas expectativas.
"É muito perturbador para mim", comentou o executivo sobre a greve dos roteiristas (Writers Guild of America) e a decisão dos atores do sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) de se unir a eles, de acordo com a Variety.
"Falamos sobre forças disruptivas neste negócio e todos os desafios que estamos enfrentando, a recuperação do covid que está em andamento. Este é o pior momento do mundo para aumentar essa interrupção", disse.
Iger disse ainda que as partes podem negociar um acordo. "Entendo o desejo de qualquer organização trabalhista de buscar em nome de seus membros para obter o máximo de remuneração e ser compensado de forma justa com base no valor que entregam.
Conseguimos, como indústria, negociar um acordo muito bom com o grêmio de diretores que reflete o valor que os diretores contribuem para este grande negócio. Queríamos fazer o mesmo com os roteiristas e gostaríamos de fazer o mesmo com os atores. Há um nível de expectativa que eles têm, que não é realista", argumentou.
Pela primeira vez em 63 anos, roteiristas e atores de Hollywood entram em greve simultaneamente. A decisão, que foi anunciada na quinta-feira,13, irá interromper a produção de filmes e séries.
O CEO continuou: "Isso terá um efeito muito, muito prejudicial em todo o negócio e, infelizmente, há enormes danos colaterais no setor para as pessoas que prestam serviços de apoio, e eu poderia continuar indefinidamente. Isso afetará a economia de diferentes regiões, até mesmo pelo tamanho do negócio. É uma pena, é mesmo uma pena."

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