Deputada Federal Erika Hilton assina com agência de modelos

A Deputada Federal Erika Hilton desfila pela marca LED no Komplexo Tempo durante a SPFW N55, em maio de 2023 Crédito: Fotoarena/Folhapress

Após posar para capas de revista e desfilar na São Paulo Fashion Week, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) assinou contrato com uma agência de modelos. O anúncio foi feito pela Joy Management nesta sexta-feira (14).

"Uma das mais potentes vozes em prol do combate ao preconceito, Erika Hilton é a mais nova representada", compartilhou a agência. "Caberá à Joy comandar os trabalhos de Erika voltados ao segmento da moda".