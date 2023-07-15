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Moda

Deputada Federal Erika Hilton assina com agência de modelos

Parlamentar passa a ser representada por mesmo grupo de Gkay e Rita Carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 10:51

A Deputada Federal Erika Hilton desfila pela marca LED no Komplexo Tempo durante a SPFW N55, em maio de 2023
A Deputada Federal Erika Hilton desfila pela marca LED no Komplexo Tempo durante a SPFW N55, em maio de 2023 Crédito: Fotoarena/Folhapress
Após posar para capas de revista e desfilar na São Paulo Fashion Week, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) assinou contrato com uma agência de modelos. O anúncio foi feito pela Joy Management nesta sexta-feira (14).
"Uma das mais potentes vozes em prol do combate ao preconceito, Erika Hilton é a mais nova representada", compartilhou a agência. "Caberá à Joy comandar os trabalhos de Erika voltados ao segmento da moda".
A empresa também representa supermodelos como Lais Ribeiro, Coco Rocha, Rita Carreira e Aline Weber, além de personalidades como Gkay e o ator Leandro Lima.

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