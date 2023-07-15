Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Teto do cenário da CNN Brasil desaba ao vivo e atinge apresentadores

Roberto Nonato e Nicole Fusco apresentavam noticiário quando a estrutura desmorona em cima dos jornalistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:25

Teto do cenário da CNN Brasil desaba ao vivo e atinge apresentadores
Teto do cenário da CNN Brasil desaba ao vivo e atinge apresentadores Crédito: Reprodução/Twitter/@BollitoWillyam
Parte do teto do cenário da rádio CNN Brasil despencou, na manhã desta sexta-feira, 14, e atingiu os apresentadores Roberto Nonato e Nicole Fusco. Eles apresentavam o noticiário CNN Manhã quando, por volta das 5h18, a estrutura desabou sobre eles, atingindo, principalmente Nonato, que tomou um susto.
Uma das telhas atingiu o ombro e a cabeça do jornalista, que pulou pra longe de seu lugar na bancada e não conseguiu chamar o intervalo. Já Nicole foi atingida com menos força e ficou paralisada, visivelmente surpresa com o que havia acabado de acontecer. Logo depois, o comercial interrompeu a transmissão e a equipe exibiu uma animação.
A assessoria de imprensa da rádio afirmou, por meio de nota, que os apresentadores não foram feridos: "Durante o programa 'CNN Manhã' desta sexta-feira, 14, o acabamento cenográfico, constituído por material leve, se desprendeu, sem provocar danos ou ferimentos aos profissionais que estavam no estúdio".

Veja Também

'Oportunidade é um vento': Marlene Mattos manda indireta

Deputada Federal Erika Hilton assina com agência de modelos

CEO da Disney critica greves de atores e de roteiristas: "Muito perturbador para mim"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados