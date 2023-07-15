Teto do cenário da CNN Brasil desaba ao vivo e atinge apresentadores Crédito: Reprodução/Twitter/@BollitoWillyam

Parte do teto do cenário da rádio CNN Brasil despencou, na manhã desta sexta-feira, 14, e atingiu os apresentadores Roberto Nonato e Nicole Fusco. Eles apresentavam o noticiário CNN Manhã quando, por volta das 5h18, a estrutura desabou sobre eles, atingindo, principalmente Nonato, que tomou um susto.

Uma das telhas atingiu o ombro e a cabeça do jornalista, que pulou pra longe de seu lugar na bancada e não conseguiu chamar o intervalo. Já Nicole foi atingida com menos força e ficou paralisada, visivelmente surpresa com o que havia acabado de acontecer. Logo depois, o comercial interrompeu a transmissão e a equipe exibiu uma animação.

Parte da Estrutura de teto do cenário do estudio da #CNN Brasil desabada na cabeça de âncora durante telejornal ao vivo pic.twitter.com/8YV5mT4Hc8 — Bollito Willyam 😎 (@BollitoWillyam) July 14, 2023