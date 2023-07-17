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Televisão

João Silva, filho de Faustão, se diz 'mais tranquilo' ao apresentar programa sem o pai

Apresentador destacou que tinha medo de errar e ‘pressão boa e positiva’ nas gravações do ‘Faustão na Band’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 08:52

Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão que pode substituí-lo na Band
Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão que pode substituí-lo na Band Crédito: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band
João Silva, filho de Faustão, revelou que sentiu tranquilidade após o pai sair do Faustão na Band. "A partir do momento que ele não está mais lá, eu falei: 'preciso ocupar esse espaço. 'vambora', fiquei mais tranquilo, você acredita?", contou em entrevista ao Pod Delas na última sexta, 14.
"Eu fiquei mais tranquilo depois. Eu relaxei. Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, sou muito fã. Não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho, de 'quero dar orgulho pro meu pai'", explicou, destacando que sentia uma "pressão boa e positiva".
Quando Faustão deu início ao seu programa na Band, contava com Anne Lottermann e o próprio filho como coapresentadores. Posteriormente, apenas a dupla permaneceu nas gravações. "Acho que estar com ele um ano e meio foi muito bom", salientou João Silva.

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