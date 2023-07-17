Pabllo Vittar se desequilibra e cai durante apresentação em Vitória; veja vídeo

Pabllo Vittar sofreu uma queda durante seu show em Vitória no último fim de semana Crédito: Instagram @pabllovittar, com foto de Gabriel Renné

A cantora pop Pabllo Vittar fez um show em Vitória na noite de sábado (15), após seis anos sem pisar no Estado, mas o que chamou a atenção do público foi uma queda da artista em cima do palco durante a performance de uma coreografia.

Na parte final do show, enquanto cantava a música "Ultrassom", Pabllo é levantada pelos dançarinos. Ela fica em posição de "espacate". Num certo momento, no entanto, se desequilibra e cai.

Nesse momento, o público até reage e as luzes do palco apagam, coincidindo com o fim da música que estava sendo tocada.

O estudante Matheus Rocha, 24 anos, estava na plateia e fez o registro do momento. Ele é fã e disse que a cantora tem costume de fazer essa coreografia, mas acredita que algo não deu certo. "Ela sempre faz essa coreografia, mas acho que na hora deu uma falhinha", disse.

No vídeo, é possível ver que os dançarinos chegam até a cantora como se fosse para ver se estava tudo bem.

Matheus, que acompanha a artista desde 2015, e a última vez que a viu ao vivo em Vitória foi no show em 2017, contou sobre a reação no momento.

"Ficamos com medo dela se machucar, quebrar alguma coisa. Ela sempre faz essas acrobacias, mas teve uma outra parte que a coreografia saiu errado e ela quase se machucou também", completou Matheus.

O estudante, que está iniciando na dança, disse que a cantora não falou nada sobre os "errinhos" durante a apresentação.

Aliás, Matheus e Pabllo trocam mensagens pelas redes sociais, segundo ele, que gosta das músicas "Apetitosa" e "Culpa do Cupido".

"A gente tem um carinho um pelo outro. Ela sempre lembra de mim, responde minhas mensagens. Ontem (sábado), ela me viu no show e falou que me amava.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da cantora para comentar o episódio, e fomos informados de que a cantora está bem.

Pabllo Vittar veio ao Espírito Santo depois de seis anos para divulgar o novo álbum "Noitada", o quinto da carreira, com músicas com batidas de funk e eletrônicas.

A última vez em que Pabllo esteve no estado foi em outubro de 2017, poucos dias antes da gravação do clipe "Sua Cara", com Anitta e Major Lazer, um hit mundial.