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Tudo bem

Pabllo Vittar se desequilibra e cai durante apresentação em Vitória; veja vídeo

Show da turnê "Noitada Tour" ocorreu no último sábado (15), na casa Gordinho Sambão; Incidente ocorreu durante coreografia da música "Ultrassom"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 13:01

Pabllo Vittar sofreu um acidente durante seu show em Vitória no último fim de semana
Pabllo Vittar sofreu uma queda durante seu show em Vitória no último fim de semana Crédito: Instagram @pabllovittar, com foto de Gabriel Renné
A cantora pop Pabllo Vittar fez um show em Vitória na noite de sábado (15), após seis anos sem pisar no Estado, mas o que chamou a atenção do público foi uma queda da artista em cima do palco durante a performance de uma coreografia. 
Na parte final do show, enquanto cantava a música "Ultrassom", Pabllo é levantada pelos dançarinos. Ela fica em posição de "espacate". Num certo momento, no entanto, se desequilibra e cai.
Nesse momento, o público até reage e as luzes do palco apagam, coincidindo com o fim da música que estava sendo tocada.
O estudante Matheus Rocha, 24 anos, estava na plateia e fez o registro do momento. Ele é fã e disse que a cantora tem costume de fazer essa coreografia, mas acredita que algo não deu certo. "Ela sempre faz essa coreografia, mas acho que na hora deu uma falhinha", disse.
No vídeo, é possível ver que os dançarinos chegam até a cantora como se fosse para ver se estava tudo bem.
Matheus, que acompanha a artista desde 2015, e a última vez que a viu ao vivo em Vitória foi no show em 2017, contou sobre a reação no momento.
"Ficamos com medo dela se machucar, quebrar alguma coisa. Ela sempre faz essas acrobacias, mas teve uma outra parte que a coreografia saiu errado e ela quase se machucou também", completou Matheus.
O estudante, que está iniciando na dança, disse que a cantora não falou nada sobre os "errinhos" durante a apresentação.
Aliás, Matheus e Pabllo trocam mensagens pelas redes sociais, segundo ele, que gosta das músicas "Apetitosa" e "Culpa do Cupido".
"A gente tem um carinho um pelo outro. Ela sempre lembra de mim, responde minhas mensagens. Ontem (sábado), ela me viu no show e falou que me amava.
A reportagem procurou a assessoria de imprensa da cantora para comentar o episódio, e fomos informados de que a cantora está bem.
Pabllo Vittar veio ao Espírito Santo depois de seis anos para divulgar o novo álbum "Noitada", o quinto da carreira, com músicas com batidas de funk e eletrônicas.
A última vez em que Pabllo esteve no estado foi em outubro de 2017, poucos dias antes da gravação do clipe "Sua Cara", com Anitta e Major Lazer, um hit mundial.
*Com informações do g1 ES

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