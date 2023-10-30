Ana Maria Braga comemora aniversário do namorado Fábio Arruda com beijão

Ana Maria Braga, 74, comemorou o aniversário de 53 anos do namorado, o jornalista Fábio Arruda, e ganhou um beijão do amado. Os registros foram feitos pelo também jornalista Bruno Astuto, amigo do aniversariante, que compartilhou as fotos no último domingo (29), em seu Instagram.
Bruno escreveu sobre o casal: "Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha".
Discreta sobre a vida pessoal, as poucas aparições públicas de Ana Maria e Fábio causaram alvoroço nas redes sociais. A apresentadora postou a primeira foto nas redes sociais ao lado do namorado em janeiro, mas os rumores da relação circulavam havia 10 meses, desde que os dois palmeirenses foram vistos juntos em jogo de futebol.
Fábio é jornalista e trabalhava como editor de imagens no setor esportivo da Globo até o início de 2022, mas agora está na equipe de Ana Maria, no Mais Você. Apesar de alguns amigos em comum, eles só se conheceram nos corredores da emissora, em São Paulo, no ano passado e a conexão começou por conta do time de futebol em comum.