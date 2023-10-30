Ana Maria Braga comemora aniversário do namorado Fábio Arruda com beijão

Ana Maria Braga comemorou o aniversário de 53 anos do namorado, o jornalista Fábio Arruda, no último domingo (29) Crédito: Intagram@brunoastuto

Ana Maria Braga, 74, comemorou o aniversário de 53 anos do namorado, o jornalista Fábio Arruda, e ganhou um beijão do amado. Os registros foram feitos pelo também jornalista Bruno Astuto, amigo do aniversariante, que compartilhou as fotos no último domingo (29), em seu Instagram.

Bruno escreveu sobre o casal: "Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha".

Discreta sobre a vida pessoal, as poucas aparições públicas de Ana Maria e Fábio causaram alvoroço nas redes sociais. A apresentadora postou a primeira foto nas redes sociais ao lado do namorado em janeiro, mas os rumores da relação circulavam havia 10 meses, desde que os dois palmeirenses foram vistos juntos em jogo de futebol.