Ana Maria Braga surpreende internautas ao mostrar modelos de vibrador no Mais Você

Renata Ceribelli e Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução

O programa de Ana Maria Braga desta sexta-feira (27) surpreendeu — e divertiu — internautas. No tradicional quadro de café da manhã, a apresentadora recebeu Renata Ceribelli. A jornalista estreou o quadro Prazer, Renata, no Fantástico, em que discute o prazer sexual feminino.

Na conversa, as duas falaram sobre o clitóris e como o órgão é importante para a vida sexual da mulher. A apresentadora, então, exibiu um vibrador em formato de flor. O brinquedo erótico é conhecido como sugador de clitóris.

"Precisamos dar exemplos para quem não conhece porque você olha isso e pode pensar que é um vasinho ou um objeto de decoração. Quando liga, ele suga e a mulher sente prazer. Para atiçar a sua curiosidade", disse.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a entrevista. "10h da manhã e eu aqui na sala dos professores vendo a Ana Maria Braga falar de sugador de clitóris", escreveu o perfil @tcaroljna no X (antigo Twitter).

"Como não amar a Ana Maria Braga! São 11:00 e ela está plena tomando seu café da manhã, e mostrando a variedade de vibradores pra mulherada!", disse o perfil @michelpoderoso.

10h da manhã e eu aqui na sala dos professores vendo a ana maria braga falar de sugador de clítoris pic.twitter.com/P1LfjggJaN — greco (@tcaroljna) October 27, 2023