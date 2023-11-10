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Polêmica

Cantor sertanejo rebate críticas após ser filmado agredindo a mãe: ‘Foi reflexo’

Luan, da dupla com Marco, apareceu em um vídeo empurrando a mãe, que caiu e bateu a cabeça no chão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 10:24

Cantor sertanejo Luan foi filmado agredindo a mãe em frente a uma distribuidora de Guapó/GO
Cantor sertanejo Luan foi filmado agredindo a mãe em frente a uma distribuidora de Guapó/GO Crédito: Reprodução
Luan, cantor sertanejo da dupla com Marco, rebateu críticas após ser filmado agredindo a própria mãe, Andreia, em um bar. A agressão teria acontecido no último sábado, 4. Veja abaixo:
Ao Fofocalizando, programa do SBT, Luan disse que tentou controlar Andreia depois que ela ficou agitada por “beber demais”. No vídeo, ele a empurrou e a fez cair e bater a cabeça no chão.
Ainda conforme o depoimento, o cantor afirmou que a mãe começou com as agressões após ele falar “mais firme”. O sertanejo pontuou que o empurrão na mãe “foi um reflexo” de defesa. Ele disse estar arrependido da atitude e garantiu ter levado Andreia ao hospital.
O Fofocalizando também divulgou um depoimento da mãe. Na versão de Andreia, ela se culpou pelo ocorrido, disse que toma remédio controlado e que o agrediu por estar muito bêbada.
A reportagem tentou contato com a Polícia Civil (PC) de Goiás para saber se o caso será investigado e para confirmar que ambos foram convidados a depor informalmente, mas não responderam à solicitação. O espaço segue aberto.

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