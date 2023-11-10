Larissa Manoela tem dia de tiete e tira foto com Dulce Maria em show do RBD

Larissa Manoela teve um dia de tiete nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro. Fã de RBD, a atriz foi ao show da banda e conseguiu se encontrar com uma das integrantes do grupo, Dulce Maria.
Empolgada, Larissa postou a foto que tirou ao lado da ídola. “Que emoção. Dulce Maria, muito obrigada por tudo. O sonho da pequena Lari agora se realizou”, escreveu na publicação em espanhol.
Depois, acompanhada do noivo, o ator André Luiz Frambach, Larissa anda por uma área interna do Engenhão e comemora a tietagem. “Pensa numa pessoa feliz depois de conhecer a Dulce. A Larissa de seis anos está muito feliz”, disse em vídeo nos stories do Instagram.
Em outro momento, no entanto, antes do show, Larissa foi vaiada por parte do público presente no estádio. Junto da atriz Bruna Griphao e da cantora Pocah, elas ocupavam uma área vip no gargarejo do palco e os fãs da grade, logo atrás, não gostaram. “Privilégio”, gritavam em meio às vaias.