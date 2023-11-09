BBB 24: Globo desmente informações falsas sobre inscrições para o reality

Após a circulação de informações falsas sobre um suposto golpe envolvendo o Big Brother Brasil, a Globo emitiu um comunicado nesta quinta (9) esclarecendo os boatos sobre prazo e valores para se inscrever no reality.
De acordo com a emissora, as inscrições para o BBB 24 estão encerradas e, em nenhuma hipótese, existe uma taxa em dinheiro para se candidatar. Confira o comunicado abaixo:
"As inscrições para participação no BBB 24 não estão abertas e a equipe do programa não está recebendo novas candidaturas. Toda e qualquer publicação que indique o mesmo é falsa. Lembramos que as informações oficiais sobre o programa são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no Gshow. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, é cobrado valor em dinheiro pela inscrição".
O QUE SE SABE DO BBB 24?
- O Big Borther Brasil 24 começa no dia 8 de janeiro. Segundo a Globo, esta edição terá um sistema misto de votação no gshow, nova composição de grupos e dinâmicas inéditas.
- Além dos grupos Camarote e Pipoca, a casa terá uma surpresa na composição dos times.
- Novos quadros de humor estão previstos para a edição e em um deles um “invasor” vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes.
- O Cinema do Líder deixará de ser um privilégio para o líder e será ampliado para todos os confinados.
- Porém, o todo-poderoso da semana será responsável por comandar, ao vivo às sextas, uma dinâmica inédita que promete movimentar o game.
- A votação será dividida em duas etapas: na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.
- O programa também terá dois tipos de votação: “voto da torcida” e “voto único”.
- No “voto único”, o telespectador deve informar seu CPF e só pode votar uma vez.
- O “voto da torcida” será como acontece hoje no gshow, com o telespectador podendo votar quantas vezes quiser
- Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.