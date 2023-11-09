BBB 24: Globo desmente informações falsas sobre inscrições para o reality

Após a circulação de informações falsas sobre um suposto golpe envolvendo o Big Brother Brasil, a Globo emitiu um comunicado nesta quinta (9) esclarecendo os boatos sobre prazo e valores para se inscrever no reality.

De acordo com a emissora, as inscrições para o BBB 24 estão encerradas e, em nenhuma hipótese, existe uma taxa em dinheiro para se candidatar. Confira o comunicado abaixo:

"As inscrições para participação no BBB 24 não estão abertas e a equipe do programa não está recebendo novas candidaturas. Toda e qualquer publicação que indique o mesmo é falsa. Lembramos que as informações oficiais sobre o programa são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no Gshow. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, é cobrado valor em dinheiro pela inscrição".