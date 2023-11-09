Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

BBB 24: Globo desmente informações falsas sobre inscrições para o reality

Emissora afirma que não está recebendo novas candidaturas para a próxima edição do programa
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 16:05

Big Brother Brasil
Big Brother Brasil 24 começa no dia 8 de janeiro Crédito: Reprodução
Após a circulação de informações falsas sobre um suposto golpe envolvendo o Big Brother Brasil, a Globo emitiu um comunicado nesta quinta (9) esclarecendo os boatos sobre prazo e valores para se inscrever no reality.
De acordo com a emissora, as inscrições para o BBB 24 estão encerradas e, em nenhuma hipótese, existe uma taxa em dinheiro para se candidatar. Confira o comunicado abaixo:
"As inscrições para participação no BBB 24 não estão abertas e a equipe do programa não está recebendo novas candidaturas. Toda e qualquer publicação que indique o mesmo é falsa. Lembramos que as informações oficiais sobre o programa são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no Gshow. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, é cobrado valor em dinheiro pela inscrição".

O QUE SE SABE DO BBB 24?

  • O Big Borther Brasil 24 começa no dia 8 de janeiro. Segundo a Globo, esta edição terá um sistema misto de votação no gshow, nova composição de grupos e dinâmicas inéditas.
  • Além dos grupos Camarote e Pipoca, a casa terá uma surpresa na composição dos times. 
  • Novos quadros de humor estão previstos para a edição e em um deles um “invasor” vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes.
  • O Cinema do Líder deixará de ser um privilégio para o líder e será ampliado para todos os confinados. 
  • Porém, o todo-poderoso da semana será responsável por comandar, ao vivo às sextas, uma dinâmica inédita que promete movimentar o game.
  • A votação será dividida em duas etapas: na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.
  • O programa também terá dois tipos de votação:  “voto da torcida” e “voto único”. 
  • No “voto único”, o telespectador deve informar seu CPF e só pode votar uma vez. 
  • O “voto da torcida” será como acontece hoje no gshow, com o telespectador podendo votar quantas vezes quiser
  • Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Veja Também

Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim: 'Oportunidade de vida nova'

Ex-BBB Gizelly Bicalho critica alguns influenciadores: 'Tudo por dinheiro, status e poder'

Globo vende todas as cotas de patrocínio para o 'BBB 24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados