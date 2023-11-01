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Saúde

Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim: 'Oportunidade de vida nova'

Médico, que participou da edição número 17 do reality show, compartilhou agradecimento a doadora nas redes sociais; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 10:52

O ex-BBB Marcos Harter passou por um transplante de rim nesta semana. Marcos revelou que está bem em publicação nas redes sociais.
Marcos Harter passa por transplante de rim e anuncia procedimento nas redes sociais
Marcos Harter passa por transplante de rim e anuncia procedimento nas redes sociais Crédito: Intagram@drmarcosharter
No Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 17 agradeceu a doadora do órgão com uma foto em que ele aparece emocionado no quarto do hospital.
"Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a verdadeira gratidão! Gratidão eterna a você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim. Te amo muito", concluiu.
Marcos foi expulso do reality show da Globo após acusações de agressões físicas contra sua então namorada no confinamento Emilly Araújo. Ela foi a vencedora da edição de 2017.

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