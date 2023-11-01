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Patrícia Ramos acusa ex-marido de violência doméstica, estelionato e perseguição

Influenciadora pediu medida protetiva e Diogo Vitório disse que ‘detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 10:41

Patrícia Ramos acusa ex-marido de violência doméstica
Patrícia Ramos acusa ex-marido de violência doméstica Crédito: Reprodução/Instagram/@patriciaramos
A influenciadora Patrícia Ramos revelou que registrou uma queixa nesta segunda-feira, 30, contra seu ex-marido Diogo Vitório. Segundo comunicado da defesa da apresentadora, ela o acusa de crimes de estelionato sentimental e violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial.
Além disso, os advogados Ingryd Souza e Alexandre Rangel registraram também acusações de estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking). Segundo nota divulgada no Instagram, a influenciadora pediu também uma medida protetiva para que o empresário não se aproxime dela e nem da família.
Story de Patrícia Ramos
Story de Patrícia Ramos Crédito: Reprodução/Instagram/@patriciaramos
No X (antigo Twitter), Patrícia se pronunciou sobre a queixa contra Diogo: "'Mas vocês viviam sorrindo nas redes, pareciam tão felizes'. Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano, ninguém sabe o que a vítima passa dentro de casa. Elza Soares, sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado: 'você vai se arrepender de levantar a mão para mim'".
Diogo se pronunciou também por meio de um comunicado de sua defesa: "Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá".
Story de Diogo
Story de Diogo Crédito: Reprodução/Instagram/@patriciaramos
Patrícia e o empresário anunciaram a separação no mês de maio, através de um post conjunto no Instagram. Eles estavam juntos há cinco anos.

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