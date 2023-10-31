Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ator diz ter contraído sarna com figurinos da Record TV e ameaça processar emissora
Televisão

Ator diz ter contraído sarna com figurinos da Record TV e ameaça processar emissora

Daniel Apolloh, que trabalha como figurante, acusou a empresa de "descaso"; Emissora ainda não se pronunciou sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 15:17

O ator Daniel Apolloh, que trabalha como figurante na Record TV, fez uma série de denúncias contra a emissora neste domingo (29), e alegou ter contraído sarna nos estúdios. O artista ainda acusa a empresa de "descaso" e ameaçou processá-la.
Daniel Apolloh disse ter contraído sarna após usar figurinos na Record e ameaça processar emissora
Daniel Apolloh disse ter contraído sarna após usar figurinos na Record e ameaça processar emissora Crédito: Instagram@daniel_apolloh
A reportagem entrou em contato com a Record pedindo um posicionamento sobre as denúncias, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Daniel relatou, em um vídeo publicado no Instagram, que julga ter contraído a doença através dos figurinos da emissora. Ele disse que há fezes de cachorro nos estúdios e o refeitório onde os artistas se alimentam é tomado por pombos. O ator alegou possuir registros da situação no local.
Em uma sequência de stories no Instagram, o artista relembrou um caso envolvendo o ator Cassio Scapin, que, em 2017, também teria contraído a doença ao usar figurinos na emissora, segundo informações do colunista Leo Dias, à época do jornal O Dia.
Daniel Apolloh disse ter realizado gravações em uma fazenda com animais. "O médico perguntou para mim: 'você grava com porco, essas coisas assim?'. E aí eu falei: 'não, a gente não grava. Mas, como a gente é tratado como m****, é obrigado a rolar no chão", relatou.
O artista acusou a emissora de não lhe oferecer assistência após o diagnóstico, além de praticar maus tratos contra animais que permanecem nos estúdios. "Quem sofre nisso tudo são os funcionários e os animais, mas eu espero que tudo o que eu estou fazendo não seja em vão", escreveu.

Veja Também

Neymar? Bruna Marquezine ri ao falar de ‘livramento’ e fãs relacionam momento a jogador; veja

Celso Portiolli reflete sobre diagnóstico de câncer na bexiga

Rodrigo Faro pede para ser entrevistado por Blogueirinha: 'Sou muito seu fã'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados