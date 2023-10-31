MC Livinho tenta aparecer em "entrevista" e é ignorado pela Globo; veja vídeo

Mc Livinho encontra com reportagem da Globo na rua Crédito: Instagram@mclivinho via

Enquanto a Globo realizava uma cobertura sobre um acidente trágico na zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (30), MC Livinho viu uma oportunidade. Ao se deparar com a equipe de filmagem, o cantor não perdeu tempo e falou: "Olha, mãe, a Globo. Deixa eu dar uma entrevista, aí, moça. Oi, Globo. Deixa eu participar dessa entrevista, amigão."

"Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", publicou a influenciadora, mãe de Mavie.

A gravidade do tema da reportagem - o atropelamento de três idosas por um “motorista embriagado de 19 anos” - não permitiu brechas para interações não planejadas. Assim, a jornalista decidiu não atender ao pedido inusitado de Livinho. Mais tarde, percebendo o contexto, ele pediu desculpas pela abordagem.