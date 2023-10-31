Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • MC Livinho tenta aparecer em "entrevista" e é ignorado pela Globo; veja vídeo
Famosos

MC Livinho tenta aparecer em "entrevista" e é ignorado pela Globo; veja vídeo

Cantor encontrou com equipe de reportagem na rua e pediu para 'dar entrevista'; repórter falava sobre atropelamento de idosas em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 16:19

Mc Livinho encontra com reportagem da Globo na rua
Mc Livinho encontra com reportagem da Globo na rua Crédito: Instagram@mclivinho via
Enquanto a Globo realizava uma cobertura sobre um acidente trágico na zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (30), MC Livinho viu uma oportunidade. Ao se deparar com a equipe de filmagem, o cantor não perdeu tempo e falou: "Olha, mãe, a Globo. Deixa eu dar uma entrevista, aí, moça. Oi, Globo. Deixa eu participar dessa entrevista, amigão."
"Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", publicou a influenciadora, mãe de Mavie.
A gravidade do tema da reportagem - o atropelamento de três idosas por um “motorista embriagado de 19 anos” - não permitiu brechas para interações não planejadas. Assim, a jornalista decidiu não atender ao pedido inusitado de Livinho. Mais tarde, percebendo o contexto, ele pediu desculpas pela abordagem.
No entanto, o cantor fez questão de mencionar o incidente em sua rede social, declarando com humor: “A Globo não deixou eu participar de uma entrevista”. Nos comentários, os seguidores se dividiram entre críticas e brincadeiras. “Livinho humilde dando visibilidade para a Globo”, disse um. “Zoar a reportagem que noticiou a morte de três senhoras atropeladas, acho que não foi muito legal”, disse outro.

Veja Também

Neymar? Bruna Marquezine ri ao falar de ‘livramento’ e fãs relacionam momento a jogador; veja

Celso Portiolli reflete sobre diagnóstico de câncer na bexiga

Ator diz ter contraído sarna com figurinos da Record TV e ameaça processar emissora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados