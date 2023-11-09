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"Rebeldemania"

Qual música do RBD combina com o seu signo?

Veja para o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral e depois a gente te conta a música do RBD que combina com você
Personare

Personare

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 18:56

Vai começar a tão aguardada turnê Soy Rebelde Tour. Depois de 15 anos, o primeiro show do RBD no Brasil ocorre nesta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro. Todos os fãs estão prontos para gritar “Hola, Rio”, mas qual música do RBD combina com o seu signo?
Mas é importante você saber que o seu signo solar não nos representa tão bem neste caso. Afinal, ele mostra a nossa essência, o que carregamos como propósito de vida.
Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos
Sucesso mexicano, RBD faz shows no Brasil durante a semana Crédito: Acervo RBD
Já o signo de Vênus no seu Mapa Astral mostra, entre outras coisas, os seus gostos e tudo que te dá prazer – como é a música. Além disso, é o planeta do amor e das relações, que tem tudo a ver com quem é apaixonado pela banda mexicana.
Então, antes de conferir qual a música do RBD combina com o seu signo, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral. Então, você poderá se identificar ainda mais com a música do seu signo!

A música do RBD combina com o seu signo é…

Quem é de Áries costuma ter um grande prazer em existir, como RBD canta “No me importa lo que intenten. No me importa lo que piensen” em Así Soy Yo ♈
Conheça tudo sobre o Signo de Áries aqui.
“Inalcanzable como estrella, tan distante. Un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable” é uma letra do RBD cantada com emoção por quem é de Touro e não abre mão do conforto e do bem-estar. ♉
Saiba tudo sobre o Signo de Touro aqui.
  • A MÚSICA DO RBD PARA GÊMEOS: Dame
Novas ideias não faltam pra quem é de Gêmeos, por isso, a música que diz “Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor” é a sua cara. ♊
Conheça tudo sobre o Signo de Gêmeos aqui.
Quem é de Câncer costuma ter proximidade com o apego e as emoções, sua música “Solo para ti, vivo para ti“, gritando: “te amo”, do RBD, te relembra isso, não é? ♋
Mergulhe em tudo sobre o Signo de Câncer aqui.
Você ama palco, plateia e aplausos, assim como toda a banda Rebelde, né? Por isso a música de Leão do RBD é “Santa no Soy”, com a letra “No te pido perdón pues sé que fue tu error”. ♌
Saiba tudo sobre o Signo de Leão aqui.
Quem é de Virgem costuma buscar a perfeição e identificar o detalhe que ninguém percebe, como RBD em “No me importa lo que piensen los demás. Tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí. Yo te quiero hacer feliz (y hoy estás aquí)“. ♍
Conheça tudo sobre o Signo de Virgem aqui.
Indecisão e ética são características típicas de Libra, assim como buscar o equilíbrio. É isso que o RBD canta assim: “Enséñame a quererte un poco más y a sentir contigo el amor que tú me das“. ♎
Mergulhe em tudo sobre o Signo de Libra aqui.
Com toda sua perspicácia, quem é de Escorpião costuma estar naturalmente alerta. Por isso, a letra “Aunque tenga en los bolsillos el conjuro de tu olvido. Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar” tem tudo a ver com você. ♏
Aqui você encontra tudo sobre o Signo de Escorpião.
Sua casa é o mundo inteiro e você canta “Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un veliz” com o RBD. Afinal, entre as características mais fortes de Sagitário estão o otimismo e a jovialidade. ♐
Mergulhe em tudo sobre o Signo de Sagitário aqui.
  • A MÚSICA DO RBD PARA CAPRICÓRNIO: No Pares
Quem é de Capricórnio costuma ter seus propósitos e metas bem definidos, e a música que diz “Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alza la voz” mostra sua responsabilidade, ambição e persistência. ♑
Saiba tudo sobre o Signo de Capricórnio aqui.
  • A MÚSICA DO RBD PARA AQUÁRIO: Rebelde
Você pode ser radical e, às vezes, a pessoa do “contra” da turma, mas o RBD te representa muito bem cantando “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás”, relembrando a conexão intensa com a liberdade de quem é de Aquário. ♒
Aqui você encontra tudo sobre o Signo de Aquário.
Você pode se iludir com facilidade, mas se inspira ao cantar “Yo necesito de ti como el aire. Nadie te puede querer tanto así. Un poco de tu amor para poder vivir” do RBD e se conectar com sua sensibilidade superior de quem é de Peixes. ♓
Conheça tudo sobre o Signo de Peixes aqui.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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