Imprevistos e polêmicas: previsões de 06 a 11 de novembro de 2023

A imprevisibilidade estará em evidência nesta semana, segundo as previsões de 06 a 11 de novembro de 2023. Isso acontece porque Mercúrio, Marte e Sol estarão em oposição com Urano, o planeta do imprevisto.
Por isso, é possível que tenhamos transtornos, contratempos e acidentes. Além disso, existe tendência a mais impaciência e ansiedade. Estudantes que farão o Enem, inclusive, devem se organizar para prevenir atrasos e inseguranças.
O equilíbrio nesta semana vem com Vênus em Libra. Esse aspecto favorece a vida social e as relações pessoais, trazendo um pouco de descontração para dias agitados.
Mas não é só. Confira o resumo astrológico da semana:
- Até segunda-feira (06): Mercúrio oposto a Urano e Vênus oposto a Netuno
- A partir de terça-feira (07): Marte oposto a Urano
- A partir de quarta-feira (08): Sol oposto a Urano, Mercúrio em quadratura com Saturno e Vênus em Libra
- Até quinta-feira (09): Mercúrio em sextil com Plutão e trígono com Netuno e Vênus em trígono com Plutão
- A partir de sexta-feira (10): Mercúrio em Sagitário
A seguir, confira os detalhes das previsões de 06 a 11 de novembro de 2023. Para uma análise mais específica sobre a atuação de cada um desses trânsitos na sua vida pessoal, faça seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.
Toda a semana: Planetas em oposição a Urano
Nesta semana, temos o planeta do imprevisto, da agitação, das coisas que saem da ordem em oposição a vários planetas.
Até segunda-feira (06), Urano fica oposto a Mercúrio, o planeta do cotidiano. Já a partir de terça-feira (07), é Marte e, na quarta (08), é o Sol que ficam opostos a Urano, ambos até o dia 16/11.
Esses aspectos podem trazer situações imprevisíveis, como acidentes, especialmente envolvendo helicópteros ou carros.
Na nossa vida pessoal também podemos esperar imprevisibilidade. O que é para durar uma hora pode durar três, algo que era para acontecer num dia pode ser transferido para outro, etc.
Portanto, prepare-se para a surpresa, por mais paradoxal que isto pareça. Estas 8 dicas para se acalmar podem ser úteis para você nesses momentos. É preciso ter disponibilidade para mexer na rotina, pois, dificilmente, tudo sairá conforme planejado.
No entanto, essa também é uma combinação que traz muita impaciência. A tendência vai ser de chutar o balde em situações que estejam por um fio — o que é bem uraniano.
Rupturas estão ligadas a Urano. Por isso, é possível que vejamos no noticiário rompimentos entre casais, parcerias ou qualquer tipo de situação inesperada.
Num contexto de guerra, são aspectos bem complicados, porque é imprevisível o que pode acontecer.
Além disso, protestos e expressão da insatisfação podem aumentar – o que as previsões do Tarot também indicam para novembro (veja aqui).
O mundo vai estar bem agitado nesta e na próxima semana, inclusive com possibilidade de vendavais e outros fenômenos meteorológicos.
Até quinta: Mercúrio em sextil com Plutão e trígono com Netuno
Até quinta-feira (09), Mercúrio está em Escorpião, signo muito sagaz. Essa capacidade será ampliada com o sextil que Mercúrio faz com Plutão, além da ajuda da intuição netuniana, graças ao trígono de Mercúrio com Netuno.
Por isso, é um momento de inteligência, em que conseguimos entender nossas questões e o que está acontecendo ao nosso redor.
A sagacidade trazida por esse aspecto, portanto, ajuda a encontrar soluções para os problemas, o que é uma ótima notícia em uma semana em que não podemos esperar previsibilidade.
A partir de quarta: Mercúrio quadra Saturno
A partir da quarta (08) e até segunda-feira (13), Mercúrio faz quadratura com Saturno. E é aqui que começam os problemas.
Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia e o trânsito. E, quando temos uma combinação de Mercúrio com Saturno, a tendência é de haver contratempos, travamentos de sistema e outros transtornos nesse sentido, que requerem paciência, espera, etc.
Também é preciso cuidar do plano mental. É possível haver muita preocupação ou pessimismo. Notícias que nos preocupam e nos absorvem, além de cobranças ou críticas, também podem aparecer.
A partir de sexta: Mercúrio em Sagitário
Mercúrio entra em Sagitário na sexta-feira (10), onde fica até 01/12. Ao invés da discrição e da estratégia que marcou Mercúrio em Escorpião (22/10 a 10/11), tendemos a mais sinceridade, abertura e impulsividade na comunicação.
Falar o que pensa, ser discursivo e ensinar são características de Mercúrio em Sagitário. Porém, a maior vantagem desse trânsito, é o otimismo. Embora não seja ainda tão visível nesta semana, a tendência é de começarmos a fazer mais planos e desejar alçar voos maiores.
Só é preciso tomar um certo cuidado com a indiscrição de Mercúrio em Sagitário. Perguntar o que não deve, dar palpite não desejado ou não ouvir o outro são coisas que devemos evitar.
Até segunda: Vênus em oposição a Netuno
Vindo desde a semana passada, o trânsito de Vênus em oposição a Netuno, que segue até segunda-feira (06), ainda traz um pouco de carência e insatisfação.
É possível ter estas sensações em relação à estética, amor, vida social, dinheiro, lazer… Ou seja, todos os temas ligados a Vênus.
Conte, também, com menos clareza e objetividade nestas questões. Portanto, pense com cuidado antes de tomar grandes decisões envolvendo compras ou investimentos.
Até quinta: Vênus em trígono com Plutão
Até quinta-feira (09), Vênus está em trígono com Plutão, um aspecto favorável à intimidade e conexão em todas as relações. Se algo lhe chatear, esse é um bom momento para consertar!
Além disso, é um trânsito que pode ajudar a recuperar um pouco as finanças ou qualquer tipo de benefício que achemos ter perdido.
Reforça também a autoestima que possa ter ficado um tanto combalida por qualquer motivo. Veja aqui dicas para aumentar sua autoestima.
A partir de quarta: Vênus em Libra
Já na quarta-feira (08), Vênus ingressa em Libra — que é um dos domicílios do planeta do amor (o outro é Touro). Esse trânsito segue até 04/12.
Vênus em Libra é muito poderoso, porque traz charme, sociabilidade e desenvoltura. Inclusive, tem uma questão muito forte com estética, compras, e beleza.
É uma época muito interessante fazer escolhas acertadas nessas áreas, bem como também em parcerias e relacionamentos. Veja aqui dicas para quem procura ou quer melhorar suas relações durante Vênus em Libra!
Claro que é preciso acompanhar as previsões para ver os aspectos de Vênus lá na frente. Porém, já é possível ver que há uma boa atmosfera para acordos e contratos até o começo de dezembro.
Inclusive, isso ajuda naquele contexto de radicalismo que está permeando as previsões de 05 a 11 de novembro de 2023. Vênus em Libra tenta manter a aliança de alguma maneira, mesmo que isso signifique propor alguma mudança.
Particularmente, gosto muito de Vênus em Libra, porque é um trânsito que dá uma abertura para a beleza, vida social e cultural e para as relações. Vamos aproveitar!
- Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]