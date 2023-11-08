Novembro Azul: como Yoga pode ajudar na saúde dos homens

Estamos no Novembro Azul, período dedicado à conscientização da saúde masculina, focada na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Você sabia que a prática de Yoga pode ajudar na saúde dos homens, inclusive durante o tratamento de câncer de próstata?
Isso é muito importante. Afinal, O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com mais incidência entre os homens no mundo, principalmente depois dos 60 anos. Mas fatores como familiares e obesidade também podem aumentar o risco.
Portanto, é fundamental que os homens estejam atentos a qualquer anormalidade em seu corpo e procurem ajuda médica ao menor sinal de problemas.
Além do câncer de próstata, os homens enfrentam a andropausa, que é a diminuição na produção do hormônio masculino, testosterona.
Isso pode levar a uma série de sintomas, incluindo alterações de humor, cansaço, diminuição da libido, perda de massa óssea e muscular, entre outros. No entanto, a prática regular de Yoga pode ser uma aliada na melhoria da qualidade de vida durante essa fase.
Aproveite o Novembro Azul para começar Yoga
Através de asanas (posturas de yoga) específicos, é possível acalmar o sistema nervoso, restaurar o equilíbrio hormonal e fortalecer os músculos e ossos, auxiliando na prevenção da osteoporose.
A seguir, compartilho em vídeo uma sequência de asanas que ajudam especialmente os homens que querem prevenir ou tratar câncer de próstata e aliviar sintomas da andropausa.
Se precisar de ajuda ou quiser experimentar aulas comigo, contate-me aqui. Mas lembro que nada substitui a prática regular de Yoga e a visita anual ao seu médico.
- Rosine Mello. Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga. E-mail: [email protected]