Novembro Azul: como Yoga pode ajudar na saúde dos homens Crédito: Personare

Isso é muito importante. Afinal, O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com mais incidência entre os homens no mundo, principalmente depois dos 60 anos. Mas fatores como familiares e obesidade também podem aumentar o risco.

Portanto, é fundamental que os homens estejam atentos a qualquer anormalidade em seu corpo e procurem ajuda médica ao menor sinal de problemas.

Isso pode levar a uma série de sintomas, incluindo alterações de humor, cansaço, diminuição da libido, perda de massa óssea e muscular, entre outros. No entanto, a prática regular de Yoga pode ser uma aliada na melhoria da qualidade de vida durante essa fase.

Aproveite o Novembro Azul para começar Yoga

Através de asanas (posturas de yoga) específicos, é possível acalmar o sistema nervoso, restaurar o equilíbrio hormonal e fortalecer os músculos e ossos, auxiliando na prevenção da osteoporose.

A seguir, compartilho em vídeo uma sequência de asanas que ajudam especialmente os homens que querem prevenir ou tratar câncer de próstata e aliviar sintomas da andropausa.