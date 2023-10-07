As previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023 Crédito: Personare

À medida que nos aproximamos do final do ano, aumentam as expectativas para realizar as metas que ainda não alcançamos. É aí que entra a Astrologia. Quer saber quais são as previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023? Vem que a gente te conta.

Mas cada signo vai vivê-los de forma diferente. Eclipses são momentos de escuridão e renovação, que nos incentivam a refletir sobre nossas metas e direcionamentos. No entanto, não há muito espaço para dúvidas. As viradas repentinas devem chegar uma hora ou outra.

Pensando nisso, preparamos um resumão para você ver as previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023. Mas não esqueça de olhar as tendências para o seu signo solar e Ascendente também, pois vai perceber previsões mais completas. Se não sabe os seus signos, consulte aqui gratuitamente no Mapa Astral.

Previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023

ÁRIES

Para pessoas arianas solteiras, essa energia pode indicar um novo romance, que pode se transformar em algo mais sério.

A espiritualidade desempenhará um papel crucial nesse período, pois a busca por respostas profundas e conexão com a alma será vital para navegar pelas transformações que os eclipses trarão. Este é um momento para Áries encontrar equilíbrio e sabedoria interior.

TOURO

Os eclipses, especialmente o Lunar em Touro, no dia 28/10, podem trazer mudanças significativas. No dia 14 de outubro, o eclipse solar em Libra pode destacar parcerias de trabalho, incentivando uma reflexão sobre o compromisso e o esforço dedicado a essas relações.

No entanto, é importante evitar excessos, especialmente relacionados a prazeres e luxos, pois Júpiter também indica excessos. A busca pela expansão deve ser equilibrada com responsabilidade.

GÊMEOS

Os eclipses podem trazer a possibilidade de aumentar a família ou fazer mudanças no núcleo familiar. Se você deseja engravidar, esse período pode ser impulsionador, mas esteja ciente de gestações inesperadas.

Tenha em mente que Mercúrio estará retrógrado a partir de 13 de dezembro até 18 de janeiro, exigindo reestruturação em relação ao dinheiro, poder e parcerias.

CÂNCER

Desde maio, com Júpiter em Touro, Câncer se sente mais à vontade para expandir suas amizades e participação nas redes sociais. Se você trabalha nesse campo, é um momento excelente para consolidar sua presença online.

No entanto, também é hora de avaliar a qualidade de suas amizades e se desapegar daquelas que não fazem mais sentido.

O período de Mercúrio retrógrado, em dezembro, pode trazer ainda mais reavaliação das relações e a possibilidade de reencontro com pessoas do passado. Tenha atenção a essas oportunidades de resolução.

LEÃO

A entrada de Júpiter em Touro, desde maio, pode ter aberto ou ainda abrir as portas para a sua independência financeira, um processo que começou com Urano em 2018. É a hora de buscar novas oportunidades profissionais e financeiras.

Para quem ainda não alcançou a independência financeira, é um momento propício para aprender a controlar gastos e economizar.

O eclipse lunar de 28 de outubro pode marcar o fim de ciclos ou transformações na carreira e na rotina familiar. Prepare-se para possíveis alterações em seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

VIRGEM

Este é um momento para se tornar mais seletivo, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. A entrada de Júpiter em Touro, desde maio, incentiva a expansão de sua rede social e participação nas redes sociais, especialmente se você trabalha nesse campo.

Ainda teremos dois eclipses potentes. O do dia 14/10, em Libra, pode gerar questionamentos sobre a valorização de seu esforço e dedicação no trabalho. Refletir sobre suas prioridades e encontrar um equilíbrio entre carreira e vida pessoal é necessário.

Marte em Libra, até outubro, pode criar tensões familiares, mas também é um momento propício para resolver conflitos e realizar reparos em casa. Tenha disposição para dialogar e encontrar soluções.

No final do ano, com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, o foco retorna à vida familiar e aos relacionamentos mais próximos. Além disso, é importante evitar excessos, como o consumo exagerado de alimentos e bebidas, e cuidar da saúde física e mental nessa reta final do ano.

LIBRA

À medida que nos aproximamos dos últimos meses de 2023, essa energia de transformação ainda estará presente.

O eclipse em Libra, no dia 14/10, pode trazer à tona questões relacionadas à sua identidade e autoestima. É um momento propício para buscar um maior entendimento de quem você é e o que deseja alcançar na vida.

Júpiter em Touro, até maio de 2024, traz oportunidades relacionadas à estabilidade financeira. Você pode receber aumentos, presentes inesperados ou encontrar maneiras de melhorar suas finanças.

No entanto, Saturno em Peixes pode trazer desafios relacionados à sua rotina e saúde. É importante estabelecer uma rotina equilibrada e aprender a lidar com as demandas do dia a dia de forma eficiente.

ESCORPIÃO

Os eclipses do primeiro semestre do ano trouxeram à tona questões relacionadas à família, residência, carreira e saúde. À medida que nos aproximamos do final do ano, o foco se voltará para os relacionamentos.

Júpiter em Touro abre portas para novas parcerias, contratos e oportunidades de expansão em seu campo de trabalho. Pessoas influentes podem desempenhar um papel importante em sua vida profissional, desde que você esteja disposto a conhecê-las.

No campo amoroso, Júpiter pode aumentar suas expectativas, o que pode levar a desafios em relacionamentos. É essencial manter a comunicação aberta e realista para evitar mal-entendidos.

O eclipse em Libra, no dia 14/10, pode trazer à tona questões relacionadas à sua identidade e autoestima. Aproveite esses momentos para se conhecer melhor e fazer mudanças positivas em sua vida.

SAGITÁRIO

Com Júpiter em Touro desde maio, você tem a chance de expandir sua carreira e buscar novas oportunidades. No entanto, Saturno em Peixes também está presente, lembrando da importância da responsabilidade e do pragmatismo em sua jornada profissional.

O eclipse em Libra, agora em outubro, pode trazer mudanças na área financeira e nos hábitos de gastos. É um momento propício para reavaliar sua relação com o dinheiro e fazer escolhas financeiras conscientes.

Em termos de relacionamentos, Júpiter em Touro pode trazer novas oportunidades, mas também o desafio de manter expectativas realistas. É importante equilibrar a busca por novos relacionamentos com a responsabilidade.

À medida que nos aproximamos do final do ano, o foco se voltará para o crescimento pessoal e a busca por uma rotina saudável.

CAPRICÓRNIO

Este é o momento de permitir-se prazer e diversão, sem sentir culpa por não estar constantemente no modo de trabalho.

Em relação à carreira, você pode consolidar sua imagem pública em todas as áreas de sua vida e buscar reconhecimento pelo trabalho árduo que realizou. Este final de ano também pode ser propício para expandir seus horizontes profissionais.

No amor, as oportunidades românticas estão em alta, com Júpiter e Vênus em Touro promovendo abundância nos relacionamentos. No entanto, é importante não criar expectativas irreais e manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Este é um ano para a família, com mudanças e movimentações possíveis. Lembre-se de não se sobrecarregar e de aprender a delegar responsabilidades.

AQUÁRIO

Desde a chegada de Plutão em Aquário, em março, sua ambição pode ser acentuada. Você quer reconhecimento, quer realizar seus projetos, quer colocar em prática todas as ideias inventivas.

Mantenha um equilíbrio entre sua ambição e a cautela necessária. Por fim, este é um ano para cuidar de sua saúde mental, pois a ansiedade pode se tornar uma questão. Aproveite para fazer exercícios físicos e cuidar do corpo, mas evite a indulgência excessiva.

PEIXES

Os eclipses desde ano – e agora em outubro teremos mais dois! – indicam inícios relacionados às finanças.

Com Saturno em Peixes desde março, é importante assumir o controle de sua própria história e ser disciplinado em relação às metas que estabelecer. Reflita sobre seu papel nos relacionamentos e evite sacrificar-se excessivamente.

Cuide de sua saúde, pois Saturno pode trazer restrições e limitações. Evite abusar de si mesmo e aprenda a administrar seu tempo com sabedoria.

Nesta reta final do ano, é provável que você busque mais espiritualidade e fé, mas lembre-se de que a autodisciplina será essencial para alcançar seus objetivos.