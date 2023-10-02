Chegamos em outubro: descubra as previsões para sua vida

Afinal, embora as previsões gerais ofereçam uma visão do mês, cada pessoa é única, e suas experiências podem variar.
Enquanto o mundo ao nosso redor pode estar passando por mudanças e agitações, é um momento propício para recuar e se concentrar internamente.
Ao usar o Tarot como uma bússola para o mês de outubro, você pode explorar seu mundo interior, fortalecer sua espiritualidade e encontrar respostas para perguntas importantes em sua vida.
Descubra as previsões para sua vida
Quando você sorteia uma carta do Tarot, está convidando a sabedoria das cartas a fornecer insights sobre sua vida e as energias que o cercam.
Passo a passo para sua leitura de Tarot de outubro:
- Preparação: Encontre um local tranquilo e livre de distrações. Monte um ritual só seu, que pode incluir uma vela ou qualquer coisa que te ajude a se concentrar em suas intenções para a leitura.
- Embaralhe as Cartas: enquanto pensa nas perguntas que gostaria de fazer sobre sua vida em outubro de 2023.
- Escolha 3 Cartas: Tire as cartas aleatoriamente do baralho.
- Interpretação: Agora, reflita sobre o significado das cartas que você tirou. Os Arcanos Maiores tendem a representar eventos importantes e questões de vida, enquanto os Arcanos Menores abordam aspectos cotidianos.
- Autodescoberta: Use a interpretação do Tarot como ponto de partida para a autodescoberta. Pergunte a si mesmo como os insights relacionados às cartas podem se aplicar à sua vida e quais ações você pode tomar para aproveitar as energias positivas ou superar desafios.
- Anote a sua afirmação: você receberá de presenta três frases, uma para cada carta sorteada, que formam uma afirmação positiva para você usar nos próximos dias. Ela irá ajudar você a potencializar as qualidades, a trabalhar os seus desafios e aproveitar ao máximo as tendências dos próximos 30 dias.
- Releia: sempre que possível, volte a ler a análise do seu Tarot mensal e as afirmações ao longo dos dias para familiarizar-se com suas cartas e com as sentenças.
Lembre-se sempre de que o poder de moldar seu futuro está em suas mãos, e o Tarot é apenas uma das muitas ferramentas disponíveis para ajudá-lo nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal.
- Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]