O que é Sinastria Amorosa? Astrologia revela se vocês combinam

Astrologia e mapa astral Crédito: Pixabay

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a compatibilidade não pode ser reduzida apenas ao signo do zodíaco de uma pessoa. Vamos explorar o que é sinastria amorosa e por que é necessário ir além dos signos para compreender verdadeiramente a dinâmica de um relacionamento.

O Que é Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa é um estudo profundo que analisa a relação entre dois mapas astrais. Ou seja, o seu Mapa e o Mapa da pessoa que você gosta.

Portanto, quando falamos sobre sinastria, estamos examinando como essas duas cartas natais interagem.

Por que só Signo não basta para falar de amor?

No entanto, para uma análise precisa da compatibilidade em um relacionamento, é crucial levar em consideração outros fatores astrológicos, tais como:

Como saber se estou num relacionamento correto? Crédito: Personare

A Complexidade da Sinastria

A Sinastria Amorosa envolve uma análise detalhada desses elementos e de muitos outros. É uma arte complexa que requer conhecimento especializado para interpretar corretamente.

Cada relacionamento é único, e a sinastria ajuda a entender por que duas pessoas podem se atrair ou enfrentar desafios específicos.

Em resumo, a Sinastria Amorosa é um campo da Astrologia que se dedica a analisar a compatibilidade entre duas pessoas, indo muito além dos signos solares.

Ao explorar os detalhes dos Mapas, incluindo o signo lunar, o ascendente, as casas astrológicas e os aspectos planetários, a sinastria ajuda a revelar a complexidade das relações humanas.

Cada relacionamento é uma dança única de influências cósmicas, e a sinastria amorosa nos oferece uma ferramenta valiosa para compreender essa dança e aprofundar nossa conexão com os outros.

Portanto, da próxima vez que você conhecer alguém especial, lembre-se de que a verdadeira magia está nos detalhes dos mapas astrais, que podem revelar muito mais do que o simples signo do zodíaco.