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O que é Sinastria Amorosa? Astrologia revela se vocês combinam

Descubra a verdadeira combinação de signos ao aprender o que é sinastria amorosa e entenda se vocês realmente podem se dar bem juntos
Personare

Personare

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 09:00

A astrologia, há milênios, tem sido uma ferramenta fascinante para explorar a complexidade das relações humanas e entender como os astros podem influenciar nossos relacionamentos. Assim, a Sinastria Amorosa é um campo especializado da Astrologia que se concentra na análise da compatibilidade entre duas pessoas.
Astrologia e mapa astral
Astrologia e mapa astral Crédito: Pixabay
No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a compatibilidade não pode ser reduzida apenas ao signo do zodíaco de uma pessoa. Vamos explorar o que é sinastria amorosa e por que é necessário ir além dos signos para compreender verdadeiramente a dinâmica de um relacionamento.

O Que é Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa é um estudo profundo que analisa a relação entre dois mapas astrais. Ou seja, o seu Mapa e o Mapa da pessoa que você gosta.
Cada Mapa Astral é uma representação do céu no momento do nascimento de uma pessoa e fornece informações detalhadas sobre sua personalidade, motivações, desafios e potenciais.
Portanto, quando falamos sobre sinastria, estamos examinando como essas duas cartas natais interagem.

Por que só Signo não basta para falar de amor?

Os signos solares, aqueles com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, são apenas uma pequena parte da Astrologia. Desse modo, o signo solar representa a posição do Sol no momento do nascimento e oferece informações valiosas sobre a identidade básica de uma pessoa.
No entanto, para uma análise precisa da compatibilidade em um relacionamento, é crucial levar em consideração outros fatores astrológicos, tais como:
Como saber se estou num relacionamento saudável?
Como saber se estou num relacionamento correto? Crédito: Personare
Signo Lunar: A posição da Lua no mapa astral revela as emoções, a natureza instintiva e as necessidades emocionais de uma pessoa.
Ascendente: Também conhecido como signo ascendente, indica como uma pessoa se apresenta ao mundo e como ela se relaciona com os outros.
Casas Astrológicas: Cada casa astrológica governa uma área específica da vida, e a combinação das casas nos mapas pode revelar áreas de afinidade ou desafio em um relacionamento.
Aspectos Planetários: Os ângulos entre os planetas nos mapas podem indicar aspectos harmoniosos ou desafiadores entre as duas pessoas.

A Complexidade da Sinastria

A Sinastria Amorosa envolve uma análise detalhada desses elementos e de muitos outros. É uma arte complexa que requer conhecimento especializado para interpretar corretamente.
Cada relacionamento é único, e a sinastria ajuda a entender por que duas pessoas podem se atrair ou enfrentar desafios específicos.
Em resumo, a Sinastria Amorosa é um campo da Astrologia que se dedica a analisar a compatibilidade entre duas pessoas, indo muito além dos signos solares.
Ao explorar os detalhes dos Mapas, incluindo o signo lunar, o ascendente, as casas astrológicas e os aspectos planetários, a sinastria ajuda a revelar a complexidade das relações humanas.
Cada relacionamento é uma dança única de influências cósmicas, e a sinastria amorosa nos oferece uma ferramenta valiosa para compreender essa dança e aprofundar nossa conexão com os outros.
Portanto, da próxima vez que você conhecer alguém especial, lembre-se de que a verdadeira magia está nos detalhes dos mapas astrais, que podem revelar muito mais do que o simples signo do zodíaco.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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