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Chakras na Primavera: aprenda a ativar os seus de acordo com a estação

Aproveite o início da estação das flores para trazer mais equilíbrio para a sua vida e conecte seus Chakras na Primavera
Personare

Personare

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 18:01

Chakras na Primavera: aprenda a ativar os seus de acordo com a estação
Chakras na Primavera: aprenda a ativar os seus de acordo com a estação Crédito: Personare
O equinócio de primavera é uma oportunidade para regeneração, renascimento. É um convite para trazer mais equilíbrio à sua vida, para encontrar tempo para cuidar de você. Um bom exemplo desse cuidado é pensar em como cuidar dos chakras na primavera, e, assim, permitir que seus sonhos encontrem espaço para florescer. 
Aproveite o momento favorável para investir num mergulho interno e reconhecer o que impede ou limita seus potenciais de vitalidade e felicidade.
Desse modo, o período para potencializar a intenção de equilíbrio e integração é facilitado durante o equinócio e início da primavera.
Sabe aquela parte em crise, incômodo ou desequilíbrio que pode ser encaminhada para ser resolvida, ressignificada e atualizada? Use esse momento para isso! Saber como cuidar dos chakras nos dá a vantagem de identificar mais facilmente estas questões.
  • Por que trabalhar os Chakras?
O chakra, por definição, é um portal interno de entrada e saída frequencial. Você pode entender mais sobre os chakras aqui.
Ou seja, para cada um dos chakras há uma frequência ou conceito específico relacionado com a nossa vida.
Assim, cada um indica a qualidade da energia trocada e como estamos lidando com a nossa própria régua, nosso conceito de certo e errado, limites, excessos e faltas.
O objetivo é que você possa conseguir se questionar ao ponto de identificar questões que precisam ser equilibradas na sua vida nesse momento, limpar tudo que for possível e ativar as potencialidades do chakra.
Ademais, cuidar dos chakras na primavera, especialmente no Equinócio, pode promover a elevação da consciência. Além de, claro, aprimorar e harmonizar suas questões pessoais relacionadas com os chakras.
Assim, um movimento energético coletivo como esse continua depois do dia do Equinócio e pode durar até 3 meses.
Você pode conhecer aqui a Jornada dos Chakras , um processo criado por mim especialmente para este período.

Benefícios

  • Equilíbrio emocional
O equilíbrio emocional é um dos objetivos mais importantes de cuidar dos chakras na primavera. Significa ter a capacidade de gerir as emoções e de responder adequadamente a diferentes situações da vida. 
Quando estamos em equilíbrio emocional, temos menos propensão a reagir de forma impulsiva, ou de uma explosão de emoções negativas como a raiva, ansiedade e tristeza. Desse modo, em vez disso, somos capazes de manter a calma interior e tomar decisões mais sensatas e conscientes. 
O equilíbrio emocional é fundamental para a saúde mental e bem-estar – e conhecer os chakras é saber como nós funcionamos.
Portanto, isto diz respeito a perceber se a troca entre nosso interior e o exterior está em harmonia. Como exterior, entendam-se pessoas, ambientes, situações, natureza. Todos com quem convivemos e nos relacionamos.
  • Melhora da saúde física e mental
Desse modo, é possível experimentar uma melhora significativa na saúde física e mental. 
A prática dos chakras pretende equilibrar os centros de energia do corpo, o que pode levar a muitos benefícios.
Assim, estes benefícios podem incluir o aumento da imunidade, a redução do estresse e ansiedade, melhora da função digestiva e da qualidade do sono, além de maior clareza mental e sensação de bem-estar.
  • Técnicas para cuidar dos chakras
Mandalas tradicionais ou de referências com cores;
Respiração consciente;
Posições de Yoga;
Pedras e cristais;
Óleos essenciais;
Reiki;
Sons;
Mantras;
Técnicas terapêuticas mais específicas
Assim, todo o processo de aprendizado, mudança, autocura e aperfeiçoamento pode ser mais fácil, mais leve e amoroso, com apoio de ferramentas facilitadoras.

Como montar a sua Jornada dos Chakras

A Jornada dos Chakras é uma jornada de autoconhecimento e um processo facilitador para que você possa se abrir para o novo e para o fluxo de energia que inundará a Terra. Ela pode ser feita em grupo ou você pode montar a sua.
A ideia é que a cada dia você tenha uma pequena ação que eleve sua frequência energética.
Levando em conta a ordem dos chakras principais, de baixo para cima, focando, desse modo, no florescimento no Equinócio de Primavera funcionando com maior facilidade e leveza.
Este é um movimento em que, com conhecimento e estrutura, você pode se conectar com a sua essência, com o seu propósito de vida e começar a trabalhar para manifestar mais do seu Ser em equilíbrio.
  • Como fazer a sua própria Jornada dos Chakras?
Você pode fazer em grupo (veja mais aqui) ou montar as suas próprias ações. Veja o passo a passo para cada um dos chakras:
  • Dias especiais e potentes
  • Dia 20 de setembro, véspera do Equinócio: Ótimo dia para iniciar a Jornada dos Chakras com ancoramento das suas intenções e enraizamento.
  • Dia 23 de setembro, no equinócio: intenção no equilíbrio, é o momento em que as forças da luz e da escuridão estão em harmonia e o mundo está em paz.
  • Dia 23 de setembro em diante, início da primavera: representa um novo ciclo, a regeneração, a época de florescer. Esse período e a própria natureza, da qual somos parte, nos convida a acompanhar e fazer a nossa transformação, nos lembrando que também podemos florescer e nos renovar.
  • Dia 29 de setembro, super Lua Cheia: Seguindo a programação com 3 dias para cada chakra, devemos trabalhar com o chakra cardíaco na Lua Cheia: um momento poderoso para trabalhar na abertura do chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o nosso portal para nossas partes sutis superiores, o centro da energia do amor, da compaixão e da empatia. A Lua Cheia é um momento de alinhamento, equilíbrio e completude. É um momento de conexão com o próprio coração e com a energia do amor universal.
  • Simone Kobayashi. Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica. E-mail: [email protected]

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