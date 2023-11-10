Grammy 2024 tem Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo e 'Barbie' indicados; veja lista

Maior premiação da indústria musical americana, o Grammy divulgou nesta sexta-feira, dia 10, a lista de indicados à sua premiação do ano que vem. SZA encabeça a lista com nove menções, e Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo também são destaques.
Integrantes da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos escolheram os artistas distribuídos, neste ano, em 94 categorias. Em 2023, foram adicionadas à premiação as categorias melhor performance africana, melhor álbum de jazz alternativo e melhor gravação de pop dance.
Polêmica no mundo das artes, gravações que se valeram do uso de inteligência artificial foram limitadas. Segundo a academia, apenas criadores humanos podem ser escolhidos, o que não significa o banimento do uso da tecnologia.
Com uma lista predominantemente feminina das categorias principais, o Grammy 2024 ocorre no dia 4 de fevereiro na Arena Crypto.com, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Confira, abaixo, os indicados às principais categorias do Grammy. A lista completa pode ser vista no site da premiação.
CONFIRA OS PRINCIPAIS INDICADOS AO GRAMMY 2024
- Álbum do Ano
- 'World Music Radio', Jon Batiste
- 'The Record', Boygenius
- 'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus
- 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey
- 'The Age of Pleasure', Janelle Monáe
- 'Guts', Olivia Rodrigo
- 'Midnights', Taylor Swift
- 'SOS', SZA
- Gravação do Ano
- 'Worship', Jon Batiste
- 'Not Strong Enough', Boygenius
- 'Flowers', Miley Cyrus
- 'What Was I Made For?', Billie Eilish
- 'On My Mama', Victoria Monét
- 'Vampire', Olivia Rodrigo
- 'Anti-Hero', Taylor Swift
- 'Kill Bill', SZA
- Canção do Ano
- 'A&W', Lana Del Rey
- 'Anti-Hero', Taylor Swift
- 'Butterfly', Crazy Town
- 'Dance the Night', Dua Lipa
- 'Flowers', Miley Cyrus
- 'Kill Bill', SZA
- 'Vampire', Olivia Rodrigo
- 'What Was I Made For?', Billie Eilish
- Melhor Performance Pop Solo
- 'Flowers', Miley Cyrus
- 'Paint the Town Red', Doja Cat
- 'What Was I Made For?', Billie Eilish
- 'Vampire', Olivia Rodrigo
- 'Anti-Hero', Taylor Swift
- Melhor Performance Pop Solo ou Grupo
- 'Thousand Miles', Miley Cyrus e Brandi Carlile
- 'Candy Necklace', Lana Del Rey e Jon Batiste
- 'Never Felt So Alone', Labrinth e Billie Eilish
- 'Karma', Taylor Swift e Ice Spice
- 'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers
- Melhor Gravação de Pop Dance
- 'Baby Don't Hurt Me', David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray
- 'Miracle', Calvin Harris e Ellie Goulding
- 'Padam Padam', Kylie Minogue
- 'One in a Million', Bebe Rexha e David Guetta
- 'Rush', Troye Sivan
- Melhor Álbum de Rock
- 'But Here We Are', Foo Fighters
- 'Starcatcher', Greta Van Fleet
- '72 Seasons', Metallica
- 'This is Why', Paramore
- 'In Times New Roman...', Queens of the Stone Age
- Melhor Performance Alternativa
- 'Belinda Says', Alvvays
- 'Body Paint', Arctic Monkeys
- 'Cool About It', Boygenius
- 'A&W', Lana Del Rey
- 'This Is Why', Paramore
- Melhor Álbum Alternativo
- 'The Car', Arctic Monkeys
- 'The Record', Boygenius
- 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey
- 'Cracker Island', Gorillaz
- 'I Inside the Old Year Dying', PJ Harvey
- Melhor Performance de R&B
- 'Summer Too Hot', Chris Brown
- 'Back to Love', Robert Glasper featuring SiR e Alex Isley
- 'ICU', Coco Jones
- 'How Does It Make You Feel', Victoria Monét
- 'Kill Bill', SZA
- Melhor Álbum de R&B
- 'Girls Night Out', Babyface
- 'What I Didn't Tell You', Coco Jones
- 'Special Occasion', Emily King
- 'Jaguar 2', Victoria Monét
- 'Clear 2: Soft Life', Summer Walker
- Melhor Performance de Rap Melódico
- 'Sittin' on Top of the World', Burna Boy e 21 Savage
- 'Attention', Doja Cat
- 'Spin Bout U', Drake e 21 Savage
- 'All My Life', Lil Durk e J. Cole
- 'Low', SZA
- Revelação do Ano
- Gracie Abrams
- Fred Again
- Ice Spice
- Jelly Roll
- Coco Jones
- Noah Kahan
- Victoria Monét
- The War and Treaty
- Melhor Trilha Sonora
- 'Barbie'
- 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'
- 'Os Fabelmans'
- 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'
- 'Oppenheimer'
- Melhor Canção para Obra Audiovisual
- 'Barbie World', de 'Barbie'
- 'Dance the Night', de 'Barbie'
- 'I'm Just Ken', de 'Barbie'
- 'Lift Me Up', de 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'
- 'What Was I Made For?', de 'Barbie'