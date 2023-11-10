  • Grammy 2024 tem Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo e 'Barbie' indicados; veja lista
Música

Grammy 2024 tem Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo e 'Barbie' indicados; veja lista

Premiação, que limitou o uso de inteligência artificial, acontece em fevereiro na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 18:35

SZA foi a recordista de indicações ao Grammy 2024
SZA foi a recordista de indicações ao Grammy 2024 Crédito: Shutterstock
Maior premiação da indústria musical americana, o Grammy divulgou nesta sexta-feira, dia 10, a lista de indicados à sua premiação do ano que vem. SZA encabeça a lista com nove menções, e Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo também são destaques.
Integrantes da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos escolheram os artistas distribuídos, neste ano, em 94 categorias. Em 2023, foram adicionadas à premiação as categorias melhor performance africana, melhor álbum de jazz alternativo e melhor gravação de pop dance.
Polêmica no mundo das artes, gravações que se valeram do uso de inteligência artificial foram limitadas. Segundo a academia, apenas criadores humanos podem ser escolhidos, o que não significa o banimento do uso da tecnologia.
Com uma lista predominantemente feminina das categorias principais, o Grammy 2024 ocorre no dia 4 de fevereiro na Arena Crypto.com, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Confira, abaixo, os indicados às principais categorias do Grammy. A lista completa pode ser vista no site da premiação.

CONFIRA OS PRINCIPAIS INDICADOS AO GRAMMY 2024

  • Álbum do Ano
  • 'World Music Radio', Jon Batiste
  • 'The Record', Boygenius
  • 'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus
  • 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey
  • 'The Age of Pleasure', Janelle Monáe
  • 'Guts', Olivia Rodrigo
  • 'Midnights', Taylor Swift
  • 'SOS', SZA

  • Gravação do Ano
  • 'Worship', Jon Batiste
  • 'Not Strong Enough', Boygenius
  • 'Flowers', Miley Cyrus
  • 'What Was I Made For?', Billie Eilish
  • 'On My Mama', Victoria Monét
  • 'Vampire', Olivia Rodrigo
  • 'Anti-Hero', Taylor Swift
  • 'Kill Bill', SZA

  • Canção do Ano
  • 'A&W', Lana Del Rey
  • 'Anti-Hero', Taylor Swift
  • 'Butterfly', Crazy Town
  • 'Dance the Night', Dua Lipa
  • 'Flowers', Miley Cyrus
  • 'Kill Bill', SZA
  • 'Vampire', Olivia Rodrigo
  • 'What Was I Made For?', Billie Eilish

  • Melhor Performance Pop Solo
  • 'Flowers', Miley Cyrus
  • 'Paint the Town Red', Doja Cat
  • 'What Was I Made For?', Billie Eilish
  • 'Vampire', Olivia Rodrigo
  • 'Anti-Hero', Taylor Swift

  • Melhor Performance Pop Solo ou Grupo
  • 'Thousand Miles', Miley Cyrus e Brandi Carlile
  • 'Candy Necklace', Lana Del Rey e Jon Batiste
  • 'Never Felt So Alone', Labrinth e Billie Eilish
  • 'Karma', Taylor Swift e Ice Spice
  • 'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers

  • Melhor Gravação de Pop Dance
  • 'Baby Don't Hurt Me', David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray
  • 'Miracle', Calvin Harris e Ellie Goulding
  • 'Padam Padam', Kylie Minogue
  • 'One in a Million', Bebe Rexha e David Guetta
  • 'Rush', Troye Sivan

  • Melhor Álbum de Rock
  • 'But Here We Are', Foo Fighters
  • 'Starcatcher', Greta Van Fleet
  • '72 Seasons', Metallica
  • 'This is Why', Paramore
  • 'In Times New Roman...', Queens of the Stone Age

  • Melhor Performance Alternativa
  • 'Belinda Says', Alvvays
  • 'Body Paint', Arctic Monkeys
  • 'Cool About It', Boygenius
  • 'A&W', Lana Del Rey
  • 'This Is Why', Paramore

  • Melhor Álbum Alternativo
  • 'The Car', Arctic Monkeys
  • 'The Record', Boygenius
  • 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey
  • 'Cracker Island', Gorillaz
  • 'I Inside the Old Year Dying', PJ Harvey

  • Melhor Performance de R&B
  • 'Summer Too Hot', Chris Brown
  • 'Back to Love', Robert Glasper featuring SiR e Alex Isley
  • 'ICU', Coco Jones
  • 'How Does It Make You Feel', Victoria Monét
  • 'Kill Bill', SZA

  • Melhor Álbum de R&B
  • 'Girls Night Out', Babyface
  • 'What I Didn't Tell You', Coco Jones
  • 'Special Occasion', Emily King
  • 'Jaguar 2', Victoria Monét
  • 'Clear 2: Soft Life', Summer Walker

  • Melhor Performance de Rap Melódico
  • 'Sittin' on Top of the World', Burna Boy e 21 Savage
  • 'Attention', Doja Cat
  • 'Spin Bout U', Drake e 21 Savage
  • 'All My Life', Lil Durk e J. Cole
  • 'Low', SZA

  • Revelação do Ano
  • Gracie Abrams
  • Fred Again
  • Ice Spice
  • Jelly Roll
  • Coco Jones
  • Noah Kahan
  • Victoria Monét
  • The War and Treaty

  • Melhor Trilha Sonora
  • 'Barbie'
  • 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'
  • 'Os Fabelmans'
  • 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'
  • 'Oppenheimer'

  • Melhor Canção para Obra Audiovisual
  • 'Barbie World', de 'Barbie'
  • 'Dance the Night', de 'Barbie'
  • 'I'm Just Ken', de 'Barbie'
  • 'Lift Me Up', de 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'
  • 'What Was I Made For?', de 'Barbie'

