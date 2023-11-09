Thiaguinho faz dobradinha de shows no ES com apresentações em Alegre e Colatina

Thiaguinho traz ao Espírito Santo a turnê "Meu Nome É Thiago André" Crédito: Divulgação

Thiaguinho está chegando em solo capixaba para uma dobradinha de shows no interior do Espírito Santo. O artista vai apresentar a turnê "Meu Nome É Thiago André - 20 Anos" no festival Planeta Alegre, no Sul do Estado, na sexta (10), e no Botecão Colatina, encerramento do Roda de Boteco, na Região Noroeste, no dia seguinte, 11 de novembro.

Ao HZ, Thiaguinho compartilhou suas expectativas para as apresentar a turnê de comemoração de 20 anos de carreira aos capixabas. "É uma turnê de celebração de tudo que vivemos até aqui. São duas décadas de carreira, com muitas músicas marcantes! É uma energia surreal ver o público cantando junto com a gente no palco, coisa linda de se ver! As apresentações no Espírito Santo prometem muita emoção, tanto no Roda de Boteco quanto no Planeta Alegre. Preparem-se para momentos inesquecíveis!", comenta o cantor.

Segundo o cantor, compor o setlist foi um desafio. Afinal, garimpar músicas desde a época do Exaltasamba, reunindo hits em mais de 20 álbuns, não é uma tarefa fácil. "Esses 20 anos de carreira representam uma jornada incrível. Quanta coisa nós vivemos até aqui... Fazer a seleção do setlist foi desafiador, pois cada música tem um significado muito especial para mim e para o público também. Queria trazer um mix de celebração e emoção, e acredito que deu certo", conta.

A relação do cantor com o Espírito Santo é antiga, especialmente quando se fala sobre a Tardezinha, que se tornou uma experiência única para os capixabas e bem reconhecida por aqui. "Minha relação com o Espírito Santo é de muito carinho. A Tardezinha se tornou um momento especial para os capixabas e para mim também, sem dúvida alguma. A energia desse público é contagiante e é combustível no palco! É emocionante e gratificante sentir tanto amor vindo do público", complementa ele.

Thiaguinho na série 'Tardezinha', disponível no Globcoplay Crédito: Twitter/@thiaguinhocomth

Quando perguntamos sobre os projetos futuros, o Thiaguinho mantém o mistério, mas deixa claro que muitas surpresas estão a caminho. "Quanto aos projetos, estamos sempre trabalhando para oferecer novidades. Temos em mente muitas surpresas, mas ainda não posso dar spoilers. Mas saibam que já estou ansioso para compartilhar tudo em breve", diz.

Enquanto os fãs aguardam ansiosos, o cantor expressa sua empolgação em compartilhar as novidades em breve. Para os amantes da música e do talento do artista, o futuro promete ter bastante energia como já estamos acostumados.

*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação do editor Erik Oakes

SERVIÇO:

PLANETA ALEGRE

Quando: sexta (10), com Thiaguinho, e sábado (11), com Jammil

sexta (10), com Thiaguinho, e sábado (11), com Jammil Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: Parque de Exposições de Alegre - ES

Parque de Exposições de Alegre - ES Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos (1º lote): R$ 70 (meia solidária/pista/por dia); R$ 90 (meia solidária/camarote/por dia); R$ 120 (meia solidária/pista/passaporte para os 2 dias); R$ 170 (meia solidária/camarote/passaporte para os 2 dias), à venda no site Brasi Ticket; na Sorveteria Bão Di’mais; na Itanet (Alegre, Guaçuí e Bom Jesus do Itabapoana - RJ); e LBA Store (Cachoeiro de Itapemirim).