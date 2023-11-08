Balé "O Lago dos Cisnes" ganha sessão no ES com bailarinas russas

Cena do espetáculo "O Lago dos Cisnes", do Russian State Ballet Stevanovich Crédito: Russian State Ballet Stevanovich/Divulgação

Um espetáculo inédito com apresentação das primeiras bailarinas dos grandes teatros da Rússia chega ao Espírito Santo nesta quarta (8). A partir das 19h, a turnê "Russian State Ballet Stevanovich" desembarca no Cirque Amar, armado no estacionamento do Aeroporto de Vitória, trazendo uma sessão de melhores momentos do balé O Lago dos Cisnes.

Vitória é a sétima capital a receber o espetáculo, que tem direção de Anastasia Kazakova e a produção de Stevanovich. A apresentação no Cirque Amar vai contar com as solistas Yulia Nepomnyashchaya, Elizaveta Korneeva, Yulia Balashova e Anastasiia Miliachhenko dos teatros Mariinsky, Bolshoi, Stanislavski entre outros talentos dos teatros de diferentes regiões da Rússia.

O ESPETÁCULO

O Lago dos Cisnes é um dos balés mais conhecidos da história. Sua trilha sonora foi composta por Tchaikovsky e a peça conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. Vivendo ao redor de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, Odette permanece em condição animal durante o dia, revelando sua natureza humana somente por algumas horas da noite. A princesa só poderá ser libertada por um homem que a ame.

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