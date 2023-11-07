Festival de Alegre 2024 terá 15 atrações nos três dias de evento

Capital Inicial cantou os sucessos de 40 anos de carreira no último dia do Festival de Alegre 2023 Crédito: Arthur Louzada

O Festival de Alegre está garantido para 2024 . Marcado para acontecer no feriado de Corpus Christi, entre 30 de maio e 1º de junho, o evento terá 15 atrações, sendo 12 nacionais e três locais, agitando o Parque de Exposições da cidade.

Em conversa com HZ nesta terça (7), o empresário Ângelo Sobreira confirmou que o evento seguirá os mesmos padrões deste ano mas com algumas novidades. "O parque está, a cada edição, com mais estrutura. Estamos com uma ideia de colocar algumas feiras (de produtores locais) para agregar mais opções para o turista", conta Ângelo, apontando que a parte mais acima do Parque de Exposições pode ser um local para receber a feira.

Vale lembrar que o Festival de Alegre continuará com a estrutura de pista, camarotes e lounges. Com quatro atrações nacionais por noite, Ângelo adianta que ao menos três artistas da última edição devem se repetir em 2024. "Das 12 bandas (nacionais), acredito que devemos repetir três, como alguns DJs, por exemplo", disse Ângelo, afirmando que os nomes confirmados devem ser divulgados a partir do próximo mês.

ATRAÇÕES LOCAIS E INGRESSOS

Além disso, o evento vai repetir o concurso para selecionar as atrações locais que vão abrir cada noite de evento. A seleção deve acontecer cerca de 40 dias antes do festival.

Sobre os ingressos, a venda deve começar logo no início do próximo ano. "A pré-venda deve começar próximo do carnaval, no mês de janeiro", revela Ângelo, garantindo também mais uma edição do Rock da Tarde.

"Rock da Tarde virá mais estruturado. Com programação começando a partir das 16h, devemos manter os dois palcos com mais opções de bandas", conta.

APOIO DA REDE GAZETA

E a Rede Gazeta vai marcar presença mais uma vez no evento. Com uma parceria de décadas, a empresa de comunicação vai apoiar o festival com seus veículos (TV, rádios e site) cobrindo o evento e toda a movimentação que ele traz para Alegre.