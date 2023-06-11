Após sucesso, Festival de Alegre é confirmado em 2024

Capital Inicial canta sucessos de 40 anos de carreira no último dia do Festival de Alegre em 2023; edição do ano que vem está confirmada Crédito: Arthur Louzada

O que era bom ficou ainda melhor! A 29ª edição do Festival de Alegre foi confirmada para 2024. A promessa é de ainda mais sucesso que a edição de 2023, que marcou a retomada do evento após um hiato de sete anos.

O anúncio foi feito durante a madrugada de domingo (11) no intervalo entre dois shows, com a presença da organização do evento e do prefeito do município, Nirrô Emerick. O público aplaudiu a novidade. Como manda a tradição, o Festival de Alegre em 2024 será realizado durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho.

O Festival de Alegre começou a ser realizado na década de 1980 como um concurso para revelar novos talentos. Após 28 edições, a festa segue cumprindo a tradição de misturar diversos ritmos musicais, como eletrônica, sertanejo, pagode e axé, além de promover artistas do Espírito Santo que estão no início da carreira.

Conforme a organizadora do Festival de Alegre, Elaine Sobreira, o anúncio da 29ª edição considera o sucesso conquistado neste ano, com o prestígio já conhecido do evento. Em conversa com "HZ", Elaine afirmou que a nova edição irá seguir a programação conhecida: três dias de festa, entre quinta e sábado.

A nova edição foi anunciada com muita satisfação e a certeza que estamos no caminho certo. No feriado de Corpus Christi de 2024 o compromisso é aqui

Questionada sobre as atrações já confirmadas para 2024, Elaine informou que negociações estão em andamento. A expectativa é que a seleção seja feita considerando os diversos gostos musicais, do sertanejo ao eletrônico.

Para o prefeito Nirrô Emerick, a continuidade do Festival de Alegre, sem uma nova interrupção, como se deu entre 2015 e 2022, significa maior movimentação de turistas na cidade e melhora considerável na economia local.

Fiquei feliz com a confirmação da nova edição, porque isso fomenta a economia da região. Temos vários atrativos turísticos e vamos trabalhar forte para trazer mais pessoas em 2024. A vinda do público durante o festival afeta diretamente a economia e comerciantes agradecem. Todo mundo ganha

O chefe do Executivo municipal avaliou como positiva a edição de 2023, afirmando que a realidade vista nos três dias de festa superou as expectavas iniciais.

RETOMADA DE UMA TRADIÇÃO

Foram sete anos sem que Alegre, no Sul do Espírito Santo, recebesse o maior festival de música capixaba. Em 2023, a volta do festival significou um encontro entre gerações que curtiram a festa em anos anteriores, até mesmo antes dos anos 2000, e os que foram pela primeira vez, os "caçulinhas".

A reportagem de HZ esteve presente em todos os dias de festa e acompanhou as 15 atrações musicais, 12 delas nacionais. A participação do público chamou a atenção. Além de aprovar a volta do festival, o público, em sua maioria, afirma que espera pela próxima edição.