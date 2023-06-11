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Após sucesso, Festival de Alegre é confirmado em 2024

Anúncio foi feito durante a madrugada de domingo (11) no intervalo entre os shows, com presença da organização do evento e do prefeito do município, Nirrô Emerick
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 18:47

Capital Inicial canta sucessos de 40 anos de carreira no último dia do Festival de Alegre
Capital Inicial canta sucessos de 40 anos de carreira no último dia do Festival de Alegre em 2023; edição do ano que vem está confirmada Crédito: Arthur Louzada
O que era bom ficou ainda melhor! A 29ª edição do Festival de Alegre foi confirmada para 2024. A promessa é de ainda mais sucesso que a edição de 2023, que marcou a retomada do evento após um hiato de sete anos.
O anúncio foi feito durante a madrugada de domingo (11) no intervalo entre dois shows, com a presença da organização do evento e do prefeito do município, Nirrô Emerick. O público aplaudiu a novidade. Como manda a tradição, o Festival de Alegre em 2024 será realizado durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho.
O Festival de Alegre começou a ser realizado na década de 1980 como um concurso para revelar novos talentos. Após 28 edições, a festa segue cumprindo a tradição de misturar diversos ritmos musicais, como eletrônica, sertanejo, pagode e axé, além de promover artistas do Espírito Santo que estão no início da carreira.
Conforme a organizadora do Festival de Alegre, Elaine Sobreira, o anúncio da 29ª edição considera o sucesso conquistado neste ano, com o prestígio já conhecido do evento. Em conversa com "HZ", Elaine afirmou que a nova edição irá seguir a programação conhecida: três dias de festa, entre quinta e sábado.
A nova edição foi anunciada com muita satisfação e a certeza que estamos no caminho certo. No feriado de Corpus Christi de 2024 o compromisso é aqui
Questionada sobre as atrações já confirmadas para 2024, Elaine informou que negociações estão em andamento. A expectativa é que a seleção seja feita considerando os diversos gostos musicais, do sertanejo ao eletrônico.
Para o prefeito Nirrô Emerick, a continuidade do Festival de Alegre, sem uma nova interrupção, como se deu entre 2015 e 2022, significa maior movimentação de turistas na cidade e melhora considerável na economia local.
Fiquei feliz com a confirmação da nova edição, porque isso fomenta a economia da região. Temos vários atrativos turísticos e vamos trabalhar forte para trazer mais pessoas em 2024. A vinda do público durante o festival afeta diretamente a economia e comerciantes agradecem. Todo mundo ganha
O chefe do Executivo municipal avaliou como positiva a edição de 2023, afirmando que a realidade vista nos três dias de festa superou as expectavas iniciais.

RETOMADA DE UMA TRADIÇÃO

Foram sete anos sem que Alegre, no Sul do Espírito Santo, recebesse o maior festival de música capixaba. Em 2023, a volta do festival significou um encontro entre gerações que curtiram a festa em anos anteriores, até mesmo antes dos anos 2000, e os que foram pela primeira vez, os "caçulinhas".
A reportagem de HZ esteve presente em todos os dias de festa e acompanhou as 15 atrações musicais, 12 delas nacionais. A participação do público chamou a atenção. Além de aprovar a volta do festival, o público, em sua maioria, afirma que espera pela próxima edição.
Segundo números contabilizados pela Prefeitura de Alegre, informados por Nirrô Emerick, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo município nos três dias. A organização do evento, no entanto, informou que cerca de 40 mil pessoas estiveram nas redondezas e dentro do Parque de Exposições nos dias de shows.

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