Festival de Alegre: Rock da Tarde encerra deixando saudades

Último dia de Rock da Tarde deixa moradores e turistas com saudades Crédito: Arthur Louzada

A 28ª edição do Festival de Alegre chega ao fim neste sábado (10). Com ela, se encerra também mais uma edição do Rock da Tarde. Com dois palcos montados na Rua Dr. Wanderley e na Praça da Bandeira, o evento reuniu artistas locais e regionais dos mais diversos estilos musicais.

Do rap ao heavy metal, passando pela música eletrônica, bandas, cantores e DJs puderam mostrar aos moradores e turistas um pouco mais dos seus trabalhos. No último dia, o sentimento que fica para quem participou do "esquenta" é o de saudade.

Segundo o secretário de Cultura, Turismo e Esporte da cidade, Lucas de Almeida, a expectativa inicial era que o evento aberto ao público recebesse até 15 mil pessoas no último dia. À reportagem de HZ, o secretário informou que ainda não é possível precisar o número, mas confirmou que o sábado (10) registrou um aumento considerável da quantidade de "foliões fora de época".

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Moraes veio para Alegre acompanhado da esposa, Laís Barbosa, e da filha, Maria Luisa, de dois anos. O casal mora em Petrópolis/RJ e está hospedado na casa do cunhado de Roberto, no município. Em conversa com "HZ", o rapaz relembrou a época em que batia ponto no Festival de Alegre.

"O festival começou na minha vida em 2001. Em uma noite, assisti Over Kill, Ivete e Capital Inicial. Acho que tinha 15 anos e estava com meus pais. Depois desse dia, voltei todos os anos, com a ressalva de 2015. Este ano percebi que está muito família. Alguns anos atrás era uma aglomeração muito grande. Hoje, casado e com uma filha de dois anos, para mim, está melhor", contou.

Roberto Moraes trouxe a esposa Laís e a filha Maria Luisa para curtirem o primeiro Rock da Tarde da pequena Crédito: Alberto Borém

Direto de Colatina, Ralf Giacomin é outro "folião" que estava saudoso do Rock da Tarde. Bastou uma vinda à última edição, em 2015, que o jovem não conseguiu mais esquecer o "esquenta" e, por isso, juntou a galera para alugar uma casa e vir aproveitar o "carnaval fora de época".

Vim no somente em 2015, mas senti muita saudade. A cidade é maravilhosa e o clima da praça parece um carnaval fora de época

Ralf Giacomin e os amigos curtem o Rock da Tarde 2023 Crédito: Alberto Borém

Confira os registros do terceiro dia de Rock da Tarde, em Alegre: