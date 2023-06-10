Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Grupo Menos É Mais "bota para pocar" no 2° dia do Festival de Alegre
Confira entrevista em vídeo

Grupo Menos É Mais "bota para pocar" no 2° dia do Festival de Alegre

Pagodeiros se apresentaram pela primeira vez no evento e encerraram a programação de sexta (9); Membros contaram sobre estreia na festança à equipe de "HZ"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 17:16

O grupo Menos é Mais chegou durante a madrugada ao Parque de Exposições, em Alegre, onde subiu ao palco um pouco antes das 3h. O horário não impediu que o espetáculo fosse animado e alto astral. Antes de cantar para os capixabas, os pagodeiros conversaram com HZ no camarim.
Fazendo menção ao músico Jorginho, integrante que não veio ao ES (por conta de um problema de saúde), o grupo prometeu entregar uma grande festa. E foi o que aconteceu! O músico Gustavo Goes relatou a felicidade por voltar ao Estado.
O Grupo Menos é Mais encerrou a segunda noite do Festival de Alegre 2023
O Grupo Menos é Mais encerrou a segunda noite do Festival de Alegre 2023 Crédito: Arthur Louzada
Estamos muito felizes de voltar ao Espírito Santo e tocar no festival. Vamos com tudo!
O grupo já é conhecido pelos capixabas, mas foi a primeira vez no Festival de Alegre, que volta a acontecer após oito anos.

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

  • SÁBADO (10)
  • Samba MLK
  • Capital Inicial
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana 
  • Alok

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • Abertura dos portões: 19h
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)

LEIA MAIS SOBRE O FESTIVAL DE ALEGRE

Piseiro, funk e sofrência: Veja como foi o 1º dia do Festival de Alegre

No Festival de Alegre, Rogério Flausino celebra apresentação no ES: "Um prazer"

Capixaba de 12 anos realiza sonho de cantar com Gusttavo Lima no Festival de Alegre

Dos experientes aos "novinhos", público comemora volta do Festival de Alegre; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Cultura espírito santo ES Sul Festival de Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES
Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados