Grupo Menos É Mais "bota para pocar" no 2° dia do Festival de Alegre

O grupo Menos é Mais chegou durante a madrugada ao Parque de Exposições, em Alegre, onde subiu ao palco um pouco antes das 3h. O horário não impediu que o espetáculo fosse animado e alto astral. Antes de cantar para os capixabas, os pagodeiros conversaram com HZ no camarim.
Fazendo menção ao músico Jorginho, integrante que não veio ao ES (por conta de um problema de saúde), o grupo prometeu entregar uma grande festa. E foi o que aconteceu! O músico Gustavo Goes relatou a felicidade por voltar ao Estado.
Estamos muito felizes de voltar ao Espírito Santo e tocar no festival. Vamos com tudo!
O grupo já é conhecido pelos capixabas, mas foi a primeira vez no Festival de Alegre, que volta a acontecer após oito anos.
PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)
- SÁBADO (10)
- Samba MLK
- Capital Inicial
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- Abertura dos portões: 19h
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)