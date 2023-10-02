Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Thiaguinho e Jammil vão agitar o Planeta Alegre em novembro
Festa em Alegre

Thiaguinho e Jammil vão agitar o Planeta Alegre em novembro

Após 10 anos da primeira edição, a festa está de volta com muita música, diversão e alegria. A expectativa é de receber 10 mil pessoas no Parque de Exposições de Alegre
Daisy Silva

Daisy Silva

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 14:07

Thiaguinho e Banda Jammil são atrações confirmadas no Planeta Alegre
Thiaguinho e Banda Jammil são atrações confirmadas no Planeta Alegre Crédito: Roberto Filho/Brazil News/Divulgação
Pagode, funk e axé são alguns dos ritmos que prometem agitar a região do Caparaó vão aproveitar em novembro. Thiaguinho, Jammil, Glauco e Samba Mlk são algumas das atrações da 2ª edição do Planeta Alegre, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, no Parque de Exposições de Alegre.
Outras apresentações musicais também vão rolar no grande evento que pretende o cantor Glauco, DJ Alan Massini e DJ Távia Ferman também vão marcar presença na sexta-feira, e Samba Mlk, DJ Neblina e DJ Tedson Sabino, no sábado. Os ingressos já estão à venda no site Brasil Ticket.
Thiaguinho é um dos shows mais esperados. A primeira edição do Planeta Alegre aconteceu em 2013 e o cantor era uma das atrações, mas por motivos de saúde cancelou a presença, o que frustrou muitos fãs. Agora, neste ano, o pagodeiro volta com a garantia de agitar o público com os seus melhores hits, na sexta-feira (10).
Para esta edição, o evento vai contar com uma área 100% coberta, além de uma praça de alimentação com três restaurantes, camarote suspenso, com banheiros e bares exclusivos e lounges decorados. A expectativa é de receber 10 mil pessoas no evento e, segundo Bruno Pinheiros, um dos sócios, a meta é realizar o evento anualmente.

SERVIÇO

  • PLANETA ALEGRE
  • Quando: 10 e 11 de Novembro de 2023, com horário de abertura às 21h
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre - ES
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos (1º lote): R$ 70 (meia solidária/pista/por dia); R$ 90 (meia solidária/camarote/por dia); R$ 120 (meia solidária/pista/passaporte para os 2 dias); R$ 170 (meia solidária/camarote/passaporte para os 2 dias), à venda no site Brasi Ticket; na Sorveteria Bão Di’mais; na Itanet (Alegre, Guaçuí e Bom Jesus do Itabapoana - RJ); e LBA Store (Cachoeiro de Itapemirim).
  • Daisy Silva é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.

Veja Também

Carnaval de Vitória terá Desfile Das Campeãs em 2024; veja detalhes

“Espírito Trap” vai levar Poze do Rodo e Mar de Monstros a Cariacica

De Pirikito a Anderson Ventura, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Cultura Música Pagode
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após taxinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados