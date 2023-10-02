Thiaguinho e Jammil vão agitar o Planeta Alegre em novembro

Thiaguinho e Banda Jammil são atrações confirmadas no Planeta Alegre Crédito: Roberto Filho/Brazil News/Divulgação

Pagode, funk e axé são alguns dos ritmos que prometem agitar a região do Caparaó vão aproveitar em novembro. Thiaguinho, Jammil, Glauco e Samba Mlk são algumas das atrações da 2ª edição do Planeta Alegre, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, no Parque de Exposições de Alegre.

Outras apresentações musicais também vão rolar no grande evento que pretende o cantor Glauco, DJ Alan Massini e DJ Távia Ferman também vão marcar presença na sexta-feira, e Samba Mlk, DJ Neblina e DJ Tedson Sabino, no sábado. Os ingressos já estão à venda no site Brasil Ticket.

Thiaguinho é um dos shows mais esperados. A primeira edição do Planeta Alegre aconteceu em 2013 e o cantor era uma das atrações, mas por motivos de saúde cancelou a presença, o que frustrou muitos fãs. Agora, neste ano, o pagodeiro volta com a garantia de agitar o público com os seus melhores hits, na sexta-feira (10).

Para esta edição, o evento vai contar com uma área 100% coberta, além de uma praça de alimentação com três restaurantes, camarote suspenso, com banheiros e bares exclusivos e lounges decorados. A expectativa é de receber 10 mil pessoas no evento e, segundo Bruno Pinheiros, um dos sócios, a meta é realizar o evento anualmente.

SERVIÇO

PLANETA ALEGRE

Quando: 10 e 11 de Novembro de 2023, com horário de abertura às 21h



10 e 11 de Novembro de 2023, com horário de abertura às 21h Onde: Parque de Exposições de Alegre - ES



Parque de Exposições de Alegre - ES Classificação: 18 anos



18 anos Ingressos (1º lote): R$ 70 (meia solidária/pista/por dia); R$ 90 (meia solidária/camarote/por dia); R$ 120 (meia solidária/pista/passaporte para os 2 dias); R$ 170 (meia solidária/camarote/passaporte para os 2 dias), à venda no site Brasi Ticket; na Sorveteria Bão Di’mais; na Itanet (Alegre, Guaçuí e Bom Jesus do Itabapoana - RJ); e LBA Store (Cachoeiro de Itapemirim).