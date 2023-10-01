“Espírito Trap” vai levar Poze do Rodo e Mar de Monstros a Cariacica

MC Poze do Rodo, Shoy, Borges e Bonaparte Crédito: Divulgação

Entre sintetizadores, melodias desalinhadas e beats eletrônicos, o trap é o gênero musical que cada vez ganha mais espaço no cenário. Na quarta-feira pré-feriado, dia 11 de outubro, o evento “Espírito Trap” vai agitar a véspera do feriado, na Matrix Music Hall. Mc Poze do Rodo, Borges, Uclã e o movimento capixaba, Mar de Monstros, integrantes de peso da cena, estão preparados para animar o palco.

O trap é um gênero recente, criado no começo dos anos 2000, mas que já está conquistando seu espaço com o público, e, inclusive, impulsionando a carreira de muitos artistas no Brasil e no mundo.

O gênero é uma variação do rap, mas que mistura diversos ritmos e elementos, como sintetizadores, música eletrônica e melodias, sem deixar de retratar em suas letras, de forma mais crua, os problemas da sociedade, como desigualdade social e violência. Além de abordar experiências pessoais, como relações familiares, consumo de drogas e ostentação.

“Essa é a cultura que mais cresce no Brasil e nós temos uma responsabilidade com isso também, sendo um dos maiores mobilizadores culturais de jovens no Estado”, declara Dimas MC, fundador do Mar de Monstros, que formará uma batalha de rimas no palco do Espírito Trap.

A escolha das atrações do Espírito Trap foi realizada pensando nos capixabas, com integrantes que marcam o mundo do trap, tanto pelas temáticas das músicas de representações sociais, quanto pelo sucesso dos rappers e aclamação do público. Assim, Poze do Rodo, Borges e Uclã (formada pelos MCs Duzz, Danike, AÇUK, Jô, Sueth, Sobs, Shoy e Peu No Beat) se juntam ao movimento de batalhas como forte chamativos para a festa.

O Mar de Monstros, movimento que lançou grandes nomes no cenário da cultura hip-hop no Espírito Santo e que reúne integrantes renomados do rap nas batalhas de MCs mais conhecidas do país, vai proporcionar uma disputa ao vivo. Bonaparte, Pedrin, Peter do Busão e Gael são os responsáveis por apresentar o raciocínio rápido em forma de rimas no palco. Além deles, o apresentador Feijó e o Dj Chapola completam o cenário da batalha.

Bonaparte, Pedrin, Peter do Busão e Gael Crédito: Divulgação

O fundador e produtor, Dimas MC, declara o desejo de realizar uma participação muito interativa e divertida no evento.

Sempre que aparece, o Mar de Monstros é, com certeza, uma surpresa positiva pra todo mundo. Nós deixamos a nossa marca e, sempre que saímos de uma edição, deixamos um gostinho de quero mais, seja na rua, seja em casas de shows. Nós queremos proporcionar algo bastante interativo no Espírito Trap e que seja divertido”, afirma Dimas MC.

SERVIÇO

ESPÍRITO TRAP

Com Poze do Rodo, Borges, Uclã, Mar de Monstros com: Bonaparte, Pedrin, Peter do Busão, Gael, apresentador Feijó e o Dj Chapola



Quando: 11 de outubro (quarta-feira) às 20h.



11 de outubro (quarta-feira) às 20h. Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica.



Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica. Classificação: 16 anos



16 anos Ingressos: R$ 60,00 (meia/pista/lote 4); R$ 100,00 (meia/área vip/lote 4); e R$140,00 (meia/mezanino/lote 4)



R$ 60,00 (meia/pista/lote 4); R$ 100,00 (meia/área vip/lote 4); e R$140,00 (meia/mezanino/lote 4) Pontos de venda: no site LeBillet e nas lojas nas lojas Indus (Shop. Vila Velha; Shop. Vitória, Boulevard Vila Velha e Glória)

