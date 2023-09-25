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Festival no ES vai levar Paralamas, Raimundos e Gabriel O Pensador a Vila Velha

Evento, marcado para 18 e 19 de novembro, ainda contará com artistas locais. Confira os valores de ingressos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 19:00

Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha
Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha Crédito: Divulgação
Vila Velha vai receber grandes nomes da música nos dias 18 e 19 de novembro. Na data, acontece o Festival BigStep, que promete reunir samba, rock, rap e gastronomia no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Entre os destaques, os shows de Paralamas do Sucesso, Raimundos e Gabriel O Pensador.
O palco do Festival Bigstep também vai promover encontros musicais: Rael e a capixaba Budah, banda Lane e Rodrigo Costa, ex-baixista da banda carioca Forfun, além de Chorou Bebel e André Prando e Pura Vida e com Tropix.
Além de muita música, o evento vai contar com uma praça de alimentação com festival de churrasco e grandes parceiros gastronômicos, além de ativações e dinâmicas para divertir o público e criar uma experiência imersiva.
“Serão mais de dez atrações durante os dois dias do evento. Estamos trabalhando muito nesse projeto e queremos realizar um festival diferente de tudo que é feito no Estado”, revela Gustavo Maio, sócio da cervejaria Bigstep.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia, sobem ao palco do evento SambaSoul, Lane, Pura Vida, Tropix, Maholic e Relima. Raimundos e Gabriel o Pensador completam a o line-up da abertura.
O Raimundos promete uma série de hits neste que será o primeiro show após a morte do baixista Canisso, em março deste ano. Já Gabriel, além de relembrar sucessos da carreira, vai apresentar as músicas do álbum, “Antídoto pra todo tipo de veneno”, que conta com participações de Lulu Santos, Xamã, Armandinho, Black Alien, Papatinho, além do surfista havaiano Makua Rothman.
O segundo dia contará com Casaca, Rael + Budah e Chorou Bebel + André Prando. No melhor estilo nostalgia, o Paralamas do Sucesso vai trazer a turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira fechando o festival.

SERVIÇO

  • FESTIVAL BIGSTEP
  • Quando: 18 e 19 de novembro, a partir das 14h
  • Onde: Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 70 (meia solidária/pista/lote 1/por dia); R$ 105 (meia solidária/camarote/lote 1/por dia); R$ 112 (pista/lote 1/passaporte para os dois dias); R$ 160 (camarote/lote 1/passaporte para os dois dias), à venda no site zig.tickets
  • Classificação: 18 anos

PROGRAMAÇÃO

  • 18/11 – SÁBADO
  • Raimundos
  • Gabriel O Pensador
  • Lane + Rodrigo Costa (Forfun)
  • Sambasoul
  • Pura Vida + Tropix

  • 19/11 – DOMINGO
  • Paralamas do Sucesso
  • Casaca
  • Rael + Budah
  • Chorou Bebel + André Prando

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