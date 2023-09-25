Festival no ES vai levar Paralamas, Raimundos e Gabriel O Pensador a Vila Velha

Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha Crédito: Divulgação

Vila Velha vai receber grandes nomes da música nos dias 18 e 19 de novembro. Na data, acontece o Festival BigStep, que promete reunir samba, rock, rap e gastronomia no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Entre os destaques, os shows de Paralamas do Sucesso, Raimundos e Gabriel O Pensador.

O palco do Festival Bigstep também vai promover encontros musicais: Rael e a capixaba Budah, banda Lane e Rodrigo Costa, ex-baixista da banda carioca Forfun, além de Chorou Bebel e André Prando e Pura Vida e com Tropix.

Além de muita música, o evento vai contar com uma praça de alimentação com festival de churrasco e grandes parceiros gastronômicos, além de ativações e dinâmicas para divertir o público e criar uma experiência imersiva.

“Serão mais de dez atrações durante os dois dias do evento. Estamos trabalhando muito nesse projeto e queremos realizar um festival diferente de tudo que é feito no Estado”, revela Gustavo Maio, sócio da cervejaria Bigstep.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia, sobem ao palco do evento SambaSoul, Lane, Pura Vida, Tropix, Maholic e Relima. Raimundos e Gabriel o Pensador completam a o line-up da abertura.

O Raimundos promete uma série de hits neste que será o primeiro show após a morte do baixista Canisso, em março deste ano. Já Gabriel, além de relembrar sucessos da carreira, vai apresentar as músicas do álbum, “Antídoto pra todo tipo de veneno”, que conta com participações de Lulu Santos, Xamã, Armandinho, Black Alien, Papatinho, além do surfista havaiano Makua Rothman.

O segundo dia contará com Casaca, Rael + Budah e Chorou Bebel + André Prando. No melhor estilo nostalgia, o Paralamas do Sucesso vai trazer a turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira fechando o festival.

SERVIÇO

FESTIVAL BIGSTEP

Quando: 18 e 19 de novembro, a partir das 14h



18 e 19 de novembro, a partir das 14h Onde: Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha



Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha Ingressos: R$ 70 (meia solidária/pista/lote 1/por dia); R$ 105 (meia solidária/camarote/lote 1/por dia); R$ 112 (pista/lote 1/passaporte para os dois dias); R$ 160 (camarote/lote 1/passaporte para os dois dias), à venda no site zig.tickets



R$ 70 (meia solidária/pista/lote 1/por dia); R$ 105 (meia solidária/camarote/lote 1/por dia); R$ 112 (pista/lote 1/passaporte para os dois dias); R$ 160 (camarote/lote 1/passaporte para os dois dias), à venda no site zig.tickets Classificação: 18 anos



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