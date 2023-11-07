Concorra a ingressos para o Festival BigStep com Paralamas e Raimundos

Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha Crédito: Divulgação

O Festival BigStep 2023 está chegando. Entre os dias 18 e 19 deste mês, 15 artistas se apresentam no Boulevard Vila Velha, no Jockey de Itaparica.

No primeiro dia, sobem ao palco do evento Raimundos, Gabriel O Pensador, SambaSoul, Lane, Rodrigo Costa (Forfun), Pura Vida, Tropix, Maholic e Relima. No segundo, cantam Paralamas do Sucesso, Casaca, Rael, Budah, Chorou Bebel e André Prando.

Os ingressos já estão à venda no site Zig.Tickets e custam entre R$ 90 (meia/pista/por dia) e R$ 270 (camarote/inteira/para os dois dias).

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te ajudar. Em comemoração aos seus dois anos, o maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando 5 pares de ingressos para o evento, sendo três pares para o dia 18 e dois para o dia 19.

Para concorrer, basta preencher o formulário abaixo e esperar o sorteio, que acontece na sexta (10) pela manhã. Os sorteados serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio dia. Boa sorte!