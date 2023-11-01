HZ faz 2 anos com promoções e brindes para os leitores

HZ vai sortear ingressos para os shows de Vanessa da Mata, Zé Ramalho e para o Festival BigStep, com apresentação dos Paralamas do Sucesso Crédito: Divulgação

HZ comemora dois anos e o presente é dos nossos internautas. Nas próximas semanas, o site de entretenimento da Rede Gazeta vai oferecer uma série de prêmios aos HZters.

Como somos um site de diversão, teremos muitas entradas para os shows mais badalados e alguns brindes incríveis em ações que prometem movimentar nossas redes sociais. Portanto, vale ficar de olho em nosso Instagram e grupos de WhatsApp para saber as datas de quando iniciam as campanhas.

Mas já adiantamos que os prêmios estão ótimos. São 18 pares de ingressos para shows, que vão do Cirque Amar ao Festival BigStep, com Paralamas do Sucesso, além de quatro Kits HZ de Pipoca para você conferir sua maratona de séries com todo conforto e charme.

CONFIRA ABAIXO OS PRÊMIOS:

1 par de ingressos para o show de Zé Ramalho - é OPEN BAR, galera!

2 pares de ingressos para o show da Vanessa da Mata



4 kits de pipoca (com almofada, copos e balde de pipoca de HZ)



5 pares de ingressos para o Cirque Amar



10 pares de ingressos para o Festival BigStep



Como não aguentamos um segredo, já iniciamos a primeira promoção hoje com o sorteio dos pares para o show de Vanessa da Mata. Clique aqui e participe.