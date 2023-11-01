Concorra a ingressos para o show de Vanessa da Mata em Vitória

Atualização
03/11/2023 - 12:49
O material foi atualizado com o resultado do sorteio. Confira os vencedores no fim da matéria.
Vanessa da Mata já mandou anunciar que vem com tudo para o segundo show da turnê "Vem Doce" em Vitória. Após o sucesso no FestGastronomia em julho, a cantora retorna à capital capixaba com o show repleto de sucessos como "Ai, Ai, Ai", "Ainda Bem" e "Boa Sorte". A apresentação acontece nesta sexta (3), a partir das 21h, no Centro de Convenções, em Santa Lúcia.
Os ingressos custam entre R$ 90 (meia/setor C) e R$ 200 (inteira/setor A) e estão à venda no site Zig.Tickets. Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te ajudar. Em comemoração aos seus dois anos, o maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando dois pares de ingressos para o evento.
Para concorrer, basta preencher o formulário abaixo e esperar o sorteio, que acontece na sexta (3) pela manhã. Os sorteados serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio dia. Boa sorte!
RESULTADO
- O sorteio foi realizado na manhã desta sexta-feira (3 de novembro) e abaixo divulgamos os nomes dos vencedores. Cada um levou um par de ingressos para curtir o show de Vanessa da Mata.
- VENCEDOR (A) 1: Katiane Santos Pereira Nunes
- VENCEDOR (A) 2: Paula Rodrigues Bragança