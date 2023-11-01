Concorra a ingressos para o show de Vanessa da Mata em Vitória

Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", no 2º dia do Fest Gastronomia, na área de eventos do Álvares Cabral

O material foi atualizado com o resultado do sorteio. Confira os vencedores no fim da matéria.

Os ingressos custam entre R$ 90 (meia/setor C) e R$ 200 (inteira/setor A) e estão à venda no site Zig.Tickets. Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te ajudar. Em comemoração aos seus dois anos, o maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando dois pares de ingressos para o evento.